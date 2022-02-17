Олимпиада-2022: Российская фигуристка Валиева, которую поймали на допинге, осталась без медали на Играх в Пекине

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Валиева, лидировавшая после короткой программы, допустила несколько ошибок в произвольной программе и стала лишь четвертой. Золото выиграла Анна Щербакова из Олимпийского комитета России, серебро - еще одна фигуристка из ОКР Александра Трусова. Бронзу получила японка Каори Сакамото.

Во время Олимпийских игр стало известно, что тест Валиевой, сделанный 25 декабря 2021 года на чемпионате России, дал положительный результат на запрещенный препарат триметазидин.

CAS (Спортивный Арбитражный Суд) решил допустить ее к личным соревнованиям. Однако в МОК (Международном олимпийском комитете) заявили, что результаты Валиевой будут считаться предварительными.

15-летняя Валиева в составе сборной Олимпийского комитета России победила в Пекине в командных соревнованиях. Из-за ее положительного теста церемония награждения в этой дисциплине так и не состоялась.

Сборную России отстранили от участия в Олимпийских играх из-за систематического нарушения антидопинговых правил. В Пекине российские спортсмены выступают в составе сборной ОКР под олимпийским флагом.

Фигурное катание.



Женщины



17 февраля



1. Анна Щербакова (ОКР) – 255,95 балла

2. Александра Трусова (ОКР) – 251,73

3. Каори Сакамото (Япония) – 233,13

9 февраля стало известно, что у команды Олимпийского комитета России могут отобрать золото в командных соревнованиях из-за проблем с допинг-тестом у Камилы Валиевой.

Правозащитная организация Global Athlete подвергла критике МОК, WADA и CAS из-за разрешения Камиле Валиевой продолжить выступления на Олимпиаде-2022 после положительного допинг-теста.

15 февраля в МОК заявили, что запрещенный препарат попал в организм Камилы Валиевой якобы из-за лекарств, которые принимал ее дедушка.

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