Олимпиада-2022: расписание второго дня зимних Игр в Пекине
Во второй день зимних Олимпийских игр в Пекине будет разыграно семь комплектов медалей
Об этом сообщает Еспресо.TV.
6 февраля
03:05. Керлинг. Микст. 10-й тур. США – Чехия
03:05. Керлинг. Микст. 10-й тур. Великобритания - Китай
03:30. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл. Финал
03:37. Фигурное катание. Командные состязания. Женщины. Короткая программа
05:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск
05:57. Фигурное катание. Командные состязания. Спортивные пары. Произвольная программа
06:30. Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
08:05. Керлинг. Микст. 11-й тур. Норвегия – Швеция
08:05. Керлинг. Микст. 11-й тур. Австралия – Швейцария
08:05. Керлинг. Микст. 11-й тур. Италия – Китай
08:05. Керлинг. Микст. 11-й тур. Канада – Чехия
09:00. Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон 30 км
10:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м
10:40. Хоккей. Женщины. Группа B. 3 тур: Китай – Япония
12:00. Фристайл. Женщины. Могул. 2-я квалификация
13:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-109. 1-й раунд
13:30. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
13:30. Фристайл. Женщины. Могул. Финал 1
14:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
14:05. Керлинг. Микст. 12-й тур. Канада – Австралия
14:05. Керлинг. Микст. 12-й тур. Италия – Швеция
14:05. Керлинг. Микст. 12-й тур. Швейцария – США
14:05. Керлинг. Микст. 12-й тур. Норвегия – Великобритания
14:05. Фристайл. Женщины. Могул. Финал 2
14:40. Фристайл. Женщины. Могул. Финал 3
15:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 3-й тур: Швейцария – США
15:15. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
*жирным шрифтом выделены соревнования, в которых разыгрываются медали
- Напомним, 5 февраля первое золото Олимпийских игр в Пекине завоевала норвежская лыжница Терезе Йохауг в скиатлоне на 15 км.
- Также в субботу украинец Евгений Марусяк преодолел квалификацию в соревнованиях по прыжкам на лыжах с обычного трамплина.
- Кроме этого, в первый день Игр-2022 сборная Украины по биатлону неудачно выступила в смешанной эстафете и заняла 13-е место.
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