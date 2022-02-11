Олимпиада-2022: Расписание восьмого дня зимних Игр в Пекине
В субботу, 12 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно шесть комплектов наград
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
12 февраля
03:05. Керлинг. Женщины. 4-й тур. Швеция – Канада
03:05. Керлинг. Женщины. 4-й тур. Южная Корея – ОКР
03:05. Керлинг. Женщины. 4-й тур. Япония – Дания
4 часа. Сноуборд. Микст. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
04:30. Сноуборд. Микст. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
04:50. Сноуборд. Микст. Сноуборд-кросс. За 3 место
04:55. Сноуборд. Микст. Сноуборд-кросс. Финал
06:10. Хоккей. Женщины. 1/4 финала
06:10. Хоккей. Мужчины. Группа A. 2-й тур: Канада – США
08:05. Керлинг. Мужчины. 5-й тур. Италия – Китай
08:05. Керлинг. Мужчины. 5-й тур. Канада – Швеция
08:05. Керлинг. Мужчины. 5-й тур. Дания – Швейцария
08:05. Керлинг. Мужчины. 5-й тур. США – Норвегия
09:30. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4x5 км
10:00. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
10:40. Хоккей. Женщины. 1/4 финала
10:40. Хоккей. Мужчины. Группа A. 2-й тур: Германия – Китай
10:53. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м
11 часов. Биатлон. Мужчины. Спринт 10 км
11 часов. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-140.1-й раунд
13:07. Фигурное катание. Танцы на льду. Ритм-танец
14:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
14:05. Керлинг. Женщины. 5-й тур. ОКР – Япония
14:05. Керлинг. Женщины. 5-й тур. Дания – Швейцария
14:05. Керлинг. Женщины. 5-й тур. Великобритания - США
14:05. Керлинг. Женщины. 5-й тур. Швеция – Китай
14:20. Скелетон. Женщины. 3-я попытка
15:10. Хоккей. Мужчины. Группа B. 3-й тур: ОКР – Чехия
15:10. Хоккей. Мужчины. Группа B. 3-й тур: Швейцария – Дания
15:55. Скелетон. Женщины. 4-я попытка
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