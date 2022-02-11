Олимпиада-2022: Расписание восьмого дня зимних Игр в Пекине

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



12 февраля

03:05. Керлинг. Женщины. 4-й тур. Швеция – Канада

03:05. Керлинг. Женщины. 4-й тур. Южная Корея – ОКР

03:05. Керлинг. Женщины. 4-й тур. Япония – Дания

4 часа. Сноуборд. Микст. Сноуборд-кросс. 1/4 финала

04:30. Сноуборд. Микст. Сноуборд-кросс. 1/2 финала

04:50. Сноуборд. Микст. Сноуборд-кросс. За 3 место

04:55. Сноуборд. Микст. Сноуборд-кросс. Финал

06:10. Хоккей. Женщины. 1/4 финала

06:10. Хоккей. Мужчины. Группа A. 2-й тур: Канада – США

08:05. Керлинг. Мужчины. 5-й тур. Италия – Китай

08:05. Керлинг. Мужчины. 5-й тур. Канада – Швеция

08:05. Керлинг. Мужчины. 5-й тур. Дания – Швейцария

08:05. Керлинг. Мужчины. 5-й тур. США – Норвегия

09:30. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4x5 км

10:00. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала

10:40. Хоккей. Женщины. 1/4 финала

10:40. Хоккей. Мужчины. Группа A. 2-й тур: Германия – Китай

10:53. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м

11 часов. Биатлон. Мужчины. Спринт 10 км

11 часов. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-140.1-й раунд

13:07. Фигурное катание. Танцы на льду. Ритм-танец

14:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-140. Финал

14:05. Керлинг. Женщины. 5-й тур. ОКР – Япония

14:05. Керлинг. Женщины. 5-й тур. Дания – Швейцария

14:05. Керлинг. Женщины. 5-й тур. Великобритания - США

14:05. Керлинг. Женщины. 5-й тур. Швеция – Китай

14:20. Скелетон. Женщины. 3-я попытка

15:10. Хоккей. Мужчины. Группа B. 3-й тур: ОКР – Чехия

15:10. Хоккей. Мужчины. Группа B. 3-й тур: Швейцария – Дания

15:55. Скелетон. Женщины. 4-я попытка



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