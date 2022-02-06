Олимпиада-2022: Расписание третьего дня зимних Игр в Пекине
В понедельник, 7 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине разыграют девять комплектов наград
Об этом сообщает Еспресо.TV.
7 февраля
03:05. Керлинг. Микст. 3-й тур. Швейцария – Норвегия
03:05. Керлинг. Микст. 3-й тур. Канада – Италия
03:05. Керлинг. Микст. 3-й тур. США – Великобритания
03:05. Керлинг. Микст. 3-й тур. Чехия – Китай
03:22. Фигурное катание. Командные состязания. Мужчины. Произвольная программа
03:30. Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Квалификация
04:15. Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
04:31. Фигурное катание. Командные состязания. Танцы на льду. Произвольный танец
05:37. Фигурное катание. Командные состязания. Женщины. Произвольная программа
6:00. Горнолыжный спорт. Мужчины
6:00. Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл. Финал
06:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 4-й тур: ОКР – Канада
07:30. Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
07:45. Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
10:30. Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м
10:40. Хоккей. Женщины. Группа B. 4 тур: Дания – Чехия
11 часов. Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
13:30. Шорт-трек. Женщины. 500 м. 1/4 финала
13:44. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м. 1/4 финала
13:45. Прыжки с трамплина. Командные состязания. 1-й раунд
13:50. Санный спорт. Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка
14:05. Керлинг. Микст. 1/2 финала
14:05. Керлинг. Микст. 1/2 финала
14:13. Шорт-трек. Женщины. 500 м. 1/2 финала
14:20. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м. 1/2 финала
14:41. Шорт-трек. Женщины. 500 м. Финал
14:51. Прыжки с трамплина. Командные состязания. Микст. Финал
14:52. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м. Финал
15:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 4 тур: Швейцария – Финляндия
15:10. Хоккей. Женщины. Группа B. 4 тур: Китай – Швеция
15:30. Санный спорт. Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
*Жирным шрифтом обозначены дисциплины, в которых разыгрываются медали
- Напомним, 6 февраля сборная Украины заняла десятое место на Олимпийских играх в Пекине в командном турнире по фигурному катанию.
- Также в воскресенье украинские лыжники Алексей Красовский и Руслан Перехода досрочно прекратили борьбу в скиатлоне из-за отставания от лидера на круг.
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