Олимпиада-2022: расписание шестого дня зимних Игр в Пекине
В четверг, 10 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно восемь комплектов наград
Об этом сообщает Еспресо.TV.
10 февраля
03:05. Керлинг. Женщины. 1-й тур. Великобритания - Швейцария
03:05. Керлинг. Женщины. 1-й тур. Дания – Китай
03:05. Керлинг. Женщины. 1-й тур. Швеция – Япония
03:05. Керлинг. Женщины. 1-й тур. ОКР – США
03:30. Скелетон. Мужчины. 1-я попытка
03:30. Сноуборд. Женщины. Хафпайп. Финал
03:38. Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа
04:30. Горнолыжный спорт. Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
05:00. Скелетон. Мужчины. 2-я попытка
05:15. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
06:10. Хоккей. Мужчины. Группа C. 1-й тур: Швеция – Латвия
08:00. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
08:05. Керлинг. Мужчины. 2-й тур. США – Швеция
08:05. Керлинг. Мужчины. 2-й тур. Норвегия – Канада
08:05. Керлинг. Мужчины. 2-й тур. Китай – ОКР
08:05. Керлинг. Мужчины. 2-й тур. Великобритания - Италия
08:15. Горнолыжный спорт. Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
08:37. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
08:58. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
09:00. Лыжные гонки. Женщины. Гонка преследования 10 км. Вольный стиль
09:15. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. За 3-е место
09:20. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал
10:40. Хоккей. Мужчины. Группа C. 1-й тур: Финляндия – Словакия
13:00. Фристайл. Микст. Акробатика Финал 1
13:50. Фристайл. Микст. Акробатика Финал 2
14:00. Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м
14:05. Керлинг. Женщины. 2-й тур. Канада – Южная Корея
14:05. Керлинг. Женщины. 2-й тур. Швеция – Великобритания
14:05. Керлинг. Женщины. 2-й тур. США – Дания
14:05. Керлинг. Женщины. 2-й тур. Китай – Швейцария
15:10. Хоккей. Мужчины. Группа A. 1-й тур: США – Китай
15:10. Хоккей. Мужчины. Группа A. 1-й тур: Канада – Германия
15:30. Санный спорт. Эстафета
*Жирным шрифтом обозначены дисциплины, в которых разыгрываются медали
- 9 февраля стало известно, что у сборной Олимпийского комитета России могут отобрать золото в командных соревнованиях из-за проблем с допинг-тестом у одного из фигуристов.
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