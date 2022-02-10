Олимпиада-2022: Расписание седьмого дня зимних Игр в Пекине
В пятницу, 11 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине будут разыграны семь комплектов наград
Об этом сообщает Еспресо.TV.
11 февраля
03:05. Керлинг. Мужчины. 3-й тур. Швейцария – ОКР
03:05. Керлинг. Мужчины. 3-й тур. Великобритания - США
03:05. Керлинг. Мужчины. 3-й тур. Швеция – Италия
03:05. Керлинг. Мужчины. 3-й тур. Дания – Китай
03:30. Скелетон. Женщины. 1-я попытка
03:30. Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Финал
05:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант
05:00. Скелетон. Женщины. 2-я попытка
06:10. Хоккей. Женщины. 1/4 финала
06:10. Хоккей. Мужчины. Группа B. 2-й тур: Дания – ОКР
08:05. Керлинг. Женщины. 3-й тур. США – Китай
08:05. Керлинг. Женщины. 3-й тур. Канада – Япония
08:05. Керлинг. Женщины. 3-й тур. Швейцария – ОКР
08:05. Керлинг. Женщины. 3-й тур. Южная Корея – Великобритания
09:00. Лыжные гонки. Мужчины. Гонка преследования 15 км. Свободный стиль
10:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 10000 м
10:40. Хоккей. Мужчины. Группа B. 2-й тур: Чехия – Швейцария
10:40. Хоккей. Мужчины. Группа C. 2-й тур: Швеция – Словакия
11 часов. Биатлон. Женщины. Спринт 7,5 км
13:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация
13:00. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. 1/4 финала
13:18. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Квалификация
13:55. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. 1/2 финала
14:04. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала
14:05. Керлинг. Мужчины. 4-й тур. ОКР – Дания
14:05. Керлинг. Мужчины. 4-й тур. Великобритания - Норвегия
14:05. Керлинг. Мужчины. 4-й тур. Канада – Швейцария
14:20. Скелетон. Мужчины. 3-я попытка
14:37. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. Финал
15:10. Хоккей. Женщины. 1/4 финала
15:10. Хоккей. Мужчины. Группа C. 2-й тур: Латвия – Финляндия
15:55. Скелетон. Мужчины. 4-я попытка
*Жирным шрифтом обозначены дисциплины, в которых разыгрываются медали
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