Олимпиада-2022: Расписание седьмого дня зимних Игр в Пекине

Об этом сообщает Еспресо.TV.



11 февраля

03:05. Керлинг. Мужчины. 3-й тур. Швейцария – ОКР

03:05. Керлинг. Мужчины. 3-й тур. Великобритания - США

03:05. Керлинг. Мужчины. 3-й тур. Швеция – Италия

03:05. Керлинг. Мужчины. 3-й тур. Дания – Китай

03:30. Скелетон. Женщины. 1-я попытка

03:30. Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Финал

05:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант

05:00. Скелетон. Женщины. 2-я попытка

06:10. Хоккей. Женщины. 1/4 финала

06:10. Хоккей. Мужчины. Группа B. 2-й тур: Дания – ОКР

08:05. Керлинг. Женщины. 3-й тур. США – Китай

08:05. Керлинг. Женщины. 3-й тур. Канада – Япония

08:05. Керлинг. Женщины. 3-й тур. Швейцария – ОКР

08:05. Керлинг. Женщины. 3-й тур. Южная Корея – Великобритания

09:00. Лыжные гонки. Мужчины. Гонка преследования 15 км. Свободный стиль

10:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 10000 м

10:40. Хоккей. Мужчины. Группа B. 2-й тур: Чехия – Швейцария

10:40. Хоккей. Мужчины. Группа C. 2-й тур: Швеция – Словакия

11 часов. Биатлон. Женщины. Спринт 7,5 км

13:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация

13:00. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. 1/4 финала

13:18. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Квалификация

13:55. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. 1/2 финала

14:04. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала

14:05. Керлинг. Мужчины. 4-й тур. ОКР – Дания

14:05. Керлинг. Мужчины. 4-й тур. Великобритания - Норвегия

14:05. Керлинг. Мужчины. 4-й тур. Канада – Швейцария

14:20. Скелетон. Мужчины. 3-я попытка

14:37. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. Финал

15:10. Хоккей. Женщины. 1/4 финала

15:10. Хоккей. Мужчины. Группа C. 2-й тур: Латвия – Финляндия

15:55. Скелетон. Мужчины. 4-я попытка

*Жирным шрифтом обозначены дисциплины, в которых разыгрываются медали

10 февраля стало известно, что сборная Украины не выступит в командных соревнованиях фристайлистов по лыжной акробатике из-за положительных тестов на коронавирус сразу у трех спортсменов.

Олимпийский чемпион Александр Абраменко после недопуска сборной Украины к командным соревнованиям назвал Игры в Пекине страшным сном.

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