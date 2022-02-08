Олимпиада-2022: Расписание пятого дня зимних Игр в Пекине
В среду, 9 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно шесть комплектов наград
Об этом сообщает Еспресо.TV.
9 февраля
03:30. Сноуборд. Женщины. Хафпайп. Квалификация
04:15. Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом. 1-я попытка
05:00. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
05:00. Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Финал 1
05:22. Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Финал 2
05:45. Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Финал 3
06:30. Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Квалификация
07:45. Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом. 2-я попытка
08:30. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
09:07. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
09:28. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
09:45. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. За 3 место
09:50. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. Финал
10:40. Хоккей. Мужчины. Группа B. 1-й тур: ОКР – Швейцария
13:00. Лыжное двоеборье. HS-109+ Гонка преследования 10 км
13:00. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. 1/4 финала
13:44. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. Квалификация
14:05. Керлинг. Мужчины. 1-й тур. Дания – Канада
14:05. Керлинг. Мужчины. 1-й тур. США – ОКР
14:05. Керлинг. Мужчины. 1-й тур. Норвегия – Швейцария
14:05. Керлинг. Мужчины. 1-й тур. Китай – Швеция
14:20. Санный спорт. Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка
14:29. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
14:45. Шорт-трек. Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала
15:10. Хоккей. Мужчины. Группа B. 1-й тур: Чехия – Дания
15:13. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Финал
15:35. Санный спорт. Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
*Жирным шрифтом обозначены дисциплины, в которых разыгрываются медали
- Напомним, 8 февраля в индивидуальной гонке на 20 км на Олимпийских играх в Пекине лучшим из украинских биатлонистов стал Дмитрий Пидручный, финишировавший 18-м.
- Также во вторник украинка Аннамари Данча не смогла преодолеть квалификацию в параллельном гигантском слаломе.
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