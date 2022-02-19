Олимпиада-2022: Расписание последнего дня зимних Игр в Пекине
В воскресенье, 20 февраля, в завершающий день зимних Олимпийских игр в Пекине будут разыгрываться 5 комплектов наград
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Олимпийские игры в Пекине
20 февраля
3:00. Горнолыжный спорт. Параллельный слалом. Командные состязания. Микст. 1/8 финала
03:05. Керлинг. Женщины. Финал
03:30. Бобслей. Мужчины. Четверки. 3-я попытка
03:40. Горнолыжный спорт. Параллельный слалом. Командные состязания. Микст. 1/4 финала
04:09. Горнолыжный спорт. Параллельный слалом. Командные состязания. Микст. 1/2 финала
04:28. Горнолыжный спорт. Параллельный слалом. Командные состязания. Микст. За третье место
04:37. Горнолыжный спорт. Параллельный слалом. Командные состязания. Микст. Финал
05:00. Лыжные гонки. Женщины. Масс-старт. Классический стиль
05:20. Бобслей. Мужчины. Четверки. 4-я попытка
6:00. Фигурное катание. Показательные выступления
06:10. Хоккей. Мужчины. финал. Финляндия – ОКР
14:00. Закрытие зимних Олимпийских игр-2022
- Напомним, 19 февраля победителем общего медального зачета зимних Олимпийских игр в Пекине досрочно стала сборная Норвегии.
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