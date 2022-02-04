Олимпиада-2022: расписание первого дня зимних Игр в Пекине

Об этом сообщает Еспресо.TV.



На Олимпиаде-2022 украинцы будут соревноваться в биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.



В Пекине выступят 45 спортсменов из Украины, это на 12 атлетов больше, чем на предыдущих зимних Олимпийских играх-2018.



Завтра, 5 февраля, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Юлия Джима и Валентина Семеренко будут бежать смешанную эстафету 24 км. Антона Корчука и Евгения Марусяка ждут индивидуальные прыжки с трамплина.



Марина Анцибор, Юлия Кроль, Виктория Олех, Дарья Рублева выступят в скиатлоне, Андрей Мандзий и Антон Дукач проведут заезды в санном спорте.



Сегодня, 4 февраля, в столице Китая прошла торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022. В параде участников соревнований на Национальном стадионе приняла участие и сборная Украины.



Читайте также: В Пекине состоялась церемония открытия Олимпиады-2022. Фоторепортаж



На торжественной церемонии открытия флаг Украины несли олимпийский чемпион 2018 года по фристайлу в лыжной акробатике Александр Абраменко и серебряный призер юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию в танцах на льду Александра Назарова.



Олимпиада-2022



5 февраля



03:05. Керлинг. Микст. 7-й тур. Австралия – Норвегия

03:05. Керлинг. Микст. 7-й тур. Швейцария – Швеция

04:45. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл. Квалификация

06:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 2-й тур: Канада – Финляндия

08:05. Керлинг. Микст. 8-й тур. Китай – США

08:05. Керлинг. Микст. 8-й тур. Чехия – Великобритания

08:05. Керлинг. Микст. 8-й тур. Швеция – Канада

08:05. Керлинг. Микст. 8-й тур. Австралия – Италия

08:20. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация

09:45. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 15 км

10:30. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м. Финал

10:40. Хоккей. Женщины. Группа B. 2-й тур: Япония – Дания

10:40. Хоккей. Женщины. Группа B. 3-й тур: Чехия – Швеция

11 часов. Биатлон. Смешанная эстафета 4x6 км

12 часов. Фристайл. Мужчины. Могу. 2-я квалификация

12:45. Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-109. 1-й раунд

13:00. Шорт-трек. Женщины. 500 м. Квалификация

13:10. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка

13:30. Фристайл. Мужчины. Могу. Финал 1

13:35. Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-109. Финал

13:38. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м. Квалификация

14:05. Керлинг. Микст. 9-й тур. Великобритания - Италия

14:05. Керлинг. Микст. 9-й тур. Норвегия – Китай

14:05. Керлинг. Микст. 9-й тур. Чехия – Швейцария

14:05. Керлинг. Микст. 9-й тур. США – Канада

14:05. Фристайл. Мужчины. Могу. Финал 2

14:23. Шорт-трек. Смешанная эстафета. 1/4 финала

14:40. Фристайл. Мужчины. Могу. Финал 3

14:50. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка

14:53. Шорт-трек. Смешанная эстафета. 1/2 финала

15:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 3-й тур: США – ОКР

15:18. Шорт-трек. Смешанная эстафета. Финал

*жирным шрифтом выделены соревнования, в которых разыгрываются золотые медали

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb