Олимпиада-2022: расписание первого дня зимних Игр в Пекине
5 февраля состоится первый соревновательный день Олимпийских игр в Пекине
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На Олимпиаде-2022 украинцы будут соревноваться в биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.
В Пекине выступят 45 спортсменов из Украины, это на 12 атлетов больше, чем на предыдущих зимних Олимпийских играх-2018.
Завтра, 5 февраля, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Юлия Джима и Валентина Семеренко будут бежать смешанную эстафету 24 км. Антона Корчука и Евгения Марусяка ждут индивидуальные прыжки с трамплина.
Марина Анцибор, Юлия Кроль, Виктория Олех, Дарья Рублева выступят в скиатлоне, Андрей Мандзий и Антон Дукач проведут заезды в санном спорте.
Сегодня, 4 февраля, в столице Китая прошла торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022. В параде участников соревнований на Национальном стадионе приняла участие и сборная Украины.
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На торжественной церемонии открытия флаг Украины несли олимпийский чемпион 2018 года по фристайлу в лыжной акробатике Александр Абраменко и серебряный призер юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию в танцах на льду Александра Назарова.
Олимпиада-2022
5 февраля
03:05. Керлинг. Микст. 7-й тур. Австралия – Норвегия
03:05. Керлинг. Микст. 7-й тур. Швейцария – Швеция
04:45. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл. Квалификация
06:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 2-й тур: Канада – Финляндия
08:05. Керлинг. Микст. 8-й тур. Китай – США
08:05. Керлинг. Микст. 8-й тур. Чехия – Великобритания
08:05. Керлинг. Микст. 8-й тур. Швеция – Канада
08:05. Керлинг. Микст. 8-й тур. Австралия – Италия
08:20. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация
09:45. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 15 км
10:30. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м. Финал
10:40. Хоккей. Женщины. Группа B. 2-й тур: Япония – Дания
10:40. Хоккей. Женщины. Группа B. 3-й тур: Чехия – Швеция
11 часов. Биатлон. Смешанная эстафета 4x6 км
12 часов. Фристайл. Мужчины. Могу. 2-я квалификация
12:45. Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-109. 1-й раунд
13:00. Шорт-трек. Женщины. 500 м. Квалификация
13:10. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
13:30. Фристайл. Мужчины. Могу. Финал 1
13:35. Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-109. Финал
13:38. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м. Квалификация
14:05. Керлинг. Микст. 9-й тур. Великобритания - Италия
14:05. Керлинг. Микст. 9-й тур. Норвегия – Китай
14:05. Керлинг. Микст. 9-й тур. Чехия – Швейцария
14:05. Керлинг. Микст. 9-й тур. США – Канада
14:05. Фристайл. Мужчины. Могу. Финал 2
14:23. Шорт-трек. Смешанная эстафета. 1/4 финала
14:40. Фристайл. Мужчины. Могу. Финал 3
14:50. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
14:53. Шорт-трек. Смешанная эстафета. 1/2 финала
15:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 3-й тур: США – ОКР
15:18. Шорт-трек. Смешанная эстафета. Финал
*жирным шрифтом выделены соревнования, в которых разыгрываются золотые медали
- 4 февраля украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин заняли 9-е место в танцах на льду в командном турнире Олимпиады-2022.
- 4 февраля в Пекине прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022.
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