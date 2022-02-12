Олимпиада-2022: Расписание девятого дня зимних Игр в Пекине
В воскресенье, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине будут разыграны семь комплектов медалей
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Зимние Олимпийские игры-2022
13 февраля
03:05. Керлинг. Мужчины. 6-й тур. Норвегия – Швеция
03:05. Керлинг. Мужчины. 6-й тур. Китай - Великобритания
03:05. Керлинг. Мужчины. 6-й тур. США – Канада
03:05. Керлинг. Мужчины. 6-й тур. Италия – ОКР
03:30. Бобслей. Женщины. Одиночка. 1-я попытка
4 часа. Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Квалификация
04:15. Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
05:00. Бобслей. Женщины. Одиночка. 2-я попытка
06:10. Хоккей. Мужчины. Группа C. 3-й тур: Словакия – Латвия
07:45. Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
08:05. Керлинг. Женщины. 6-й тур. Дания – Великобритания
08:05. Керлинг. Женщины. 6-й тур. США – Швеция
08:05. Керлинг. Женщины. 6-й тур. Южная Корея – Китай
08:05. Керлинг. Женщины. 6-й тур. Швейцария – Канада
09:00. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4х10 км
10:40. Хоккей. Мужчины. Группа C. 3-й тур: Финляндия – Швеция
11 часов. Биатлон. Женщины. Гонка преследования 10 км
12:45. Биатлон. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
13:00. Фристайл. Женщины. Акробатика 1-я квалификация
13:00. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. 1/4 финала
13:27. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. 1/2 финала
13:35. Шорт-трек. Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
13:45. Фристайл. Женщины. Акробатика. 2-я квалификация
14:05. Керлинг. Мужчины. 7-й тур. Великобритания - Дания
14:05. Керлинг. Мужчины. 7-й тур. Швейцария – Италия
14:05. Керлинг. Мужчины. 7-й тур. Китай – США
14:09. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Финал
15:00. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
15:10. Хоккей. Мужчины. Группа A. 3-й тур: Китай – Канада
15:10. Хоккей. Мужчины. Группа A. 3-й тур: США – Германия
15:56. Конькобежный спорт. Женщины. 500 м
- Напомним, 12 февраля украинские биатлонисты Дмитрий Пидручный и Артем Прима финишировали в топ-15 в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Пекине.
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