Олимпиада-2022: Расписание четвертого дня зимних Игр в Пекине

Об этом сообщает Еспресо.TV.

8 февраля

03:22. Фигурное катание. Мужчины. Краткая программа

4 часа. Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Финал 1

04:22. Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Финал 2

04:40. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация

04:45. Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Финал 3

05:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Супергигант

05:07. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация

06:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 5-й тур: США – Канада

08:05. Керлинг. Микст. Матч за 3 место

08:30. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала

08:48. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала

09:06. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала

09:15. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала

09:24. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала

09:30. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала

09:36. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. За 3 место

09:41. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финал

09:43. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. За 3 место

09:48. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Финал

10:00. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация

10:30. Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км

10:40. Хоккей. Женщины. Группа B. 5 тур: Япония – Чехия

10:50. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация

12:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м

12:30. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала

12:55. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала

13:25. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала

13:35. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала

13:47. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал

13:50. Санный спорт. Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка

14:00. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал

14:05. Керлинг. Микст. Финал

15:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 5-й тур: Финляндия – ОКР

15:10. Хоккей. Женщины. Группа B. 5-й тур: Швеция – Дания

15:35. Санный спорт. Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка

*Жирным шрифтом обозначены дисциплины, в которых разыгрываются медали



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