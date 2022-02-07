Олимпиада-2022: Расписание четвертого дня зимних Игр в Пекине
Во вторник, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно десять комплектов наград
Об этом сообщает Еспресо.TV.
8 февраля
03:22. Фигурное катание. Мужчины. Краткая программа
4 часа. Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Финал 1
04:22. Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Финал 2
04:40. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
04:45. Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Финал 3
05:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Супергигант
05:07. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
06:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 5-й тур: США – Канада
08:05. Керлинг. Микст. Матч за 3 место
08:30. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
08:48. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
09:06. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
09:15. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
09:24. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
09:30. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
09:36. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. За 3 место
09:41. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финал
09:43. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. За 3 место
09:48. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Финал
10:00. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
10:30. Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
10:40. Хоккей. Женщины. Группа B. 5 тур: Япония – Чехия
10:50. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
12:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м
12:30. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
12:55. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
13:25. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
13:35. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
13:47. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
13:50. Санный спорт. Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
14:00. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
14:05. Керлинг. Микст. Финал
15:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 5-й тур: Финляндия – ОКР
15:10. Хоккей. Женщины. Группа B. 5-й тур: Швеция – Дания
15:35. Санный спорт. Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
*Жирным шрифтом обозначены дисциплины, в которых разыгрываются медали
- 7 февраля украинка Анастасия Шепиленко квалифицировалась в финальный заезд женского гигантского слалома на Олимпиаде-2022 в Пекине.
- Украинский спортсмен Иван Ковбаснюк занял 33-е место в скоростном спуске на Олимпийских играх в Пекине.
- Украинские биатлонистки Юлия Джима и Ирина Петренко успешно провели индивидуальную гонку на Олимпиаде-2022 в Пекине.
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