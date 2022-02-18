Олимпиада-2022: Расписание 15-го дня зимних Игр в Пекине
В субботу, 19 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно восемь комплектов медалей
Об этом сообщает Еспресо.TV.
19 февраля
03:30. Бобслей. Мужчины. Четверки. 1-я попытка
03:30. Фристайл. Мужчины. Ски-хофпайп. Финал
05:00. Горнолыжный спорт. Командные состязания. 1/8 финала
05:05. Бобслей. Мужчины. Четверки. 2-я попытка
05:47. Горнолыжный спорт. Командные состязания. 1/4 финала
06:14. Горнолыжный спорт. Командные состязания. 1/2 финала
06:37. Горнолыжный спорт. Командные состязания. За третье место
06:46. Горнолыжный спорт. Командные состязания. Финал
08:00. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт 50 км. Классический стиль
08:05. Керлинг. Мужчины. Финал
09:00. Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт. 1/2 финала
09:45. Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт. 1/2 финала
10:30. Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт. Финал
11 часов. Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт. Финал
13:08. Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа
14:00. Бобслей. Женщины. Двойки. 3-я попытка
14:05. Керлинг. Женщины. За третье место
15:10. Хоккей. Мужчины. Матч за 3 место
15:30. Бобслей. Женщины. Двойки. 4-я попытка
- Напомним, 18 февраля украинская биатлонистка Юлия Джима заняла 7 место в масс-старте – завершающей женской гонке на Олимпиаде-2022.
- В мужском масс-старте Дмитрий Подручный занял 24 место , Артем Прима финишировал 28-м.
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