Олимпиада-2022: Расписание 15-го дня зимних Игр в Пекине

Читайте также:

Россия на Совбезе ООН обвинила Украину в нарушении Венского документа и Запад в поставке ей вооружения

Это был выстрел в упор из ядерного оружия: Украинка, которую на Олимпиаде-2022 поймали на допинге, объявила о завершении карьеры