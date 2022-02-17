Олимпиада-2022: Расписание 14-го дня зимних Игр в Пекине
В пятницу, 18 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно пять комплектов медалей
Об этом сообщает Еспресо.TV.
17 февраля
03:30. Фристайл. Женщины. Ски-хофпайп. Финал
05:45. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
06:10. Хоккей. Мужчины. 1/2 финала. Финляндия – Словакия
09:00. Биатлон. Женщины. Масс-старт 12,5 км
08:05. Керлинг. Мужчины. На третьем месте. Канада – США
08:45. Фристайл. Мужчины. Скикрос. 1/8 финала
09:20. Фристайл. Мужчины. Скикрос. 1/4 финала
09:39. Фристайл. Мужчины. Скикрос. 1/2 финала
09:55. Фристайл. Мужчины. Скикрос. За 3-е место
10:05. Фристайл. Мужчины. Скикрос. Финал
10:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м
11:00. Биатлон. Мужчины. Масс-старт 15 км
12:38. Фигурное катание. Спортивные пары. Короткая программа
14:00. Бобслей. Женщины. Двойки. 1-я попытка
14:05. Керлинг. Женщины. 1/2 финала. Швейцария – Япония
14:05. Керлинг. Женщины. 1/2 финала. Швеция – Великобритания
15:10. Хоккей. Мужчины. 1/2 финала. ОКР – Швеция
15:30. Бобслей. Женщины. Двойки. 2-я попытка
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