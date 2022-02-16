Олимпиада-2022: Расписание 13-го дня зимних Игр в Пекине

Об этом сообщает Еспресо.TV.



17 февраля

03:05. Керлинг. Мужчины. 12-й тур. Дания – США

03:05. Керлинг. Мужчины. 12-й тур. Швеция – Швейцария

03:05. Керлинг. Мужчины. 12-й тур. Канада – Великобритания

03:05. Керлинг. Мужчины. 12-й тур. Норвегия – Италия

03:30. Фристайл. Женщины. Ски-хофпайп. Квалификация

04:30. Горнолыжный спорт. Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск

05:30. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Квалификация

06:10. Хоккей. Женщины. Финал

06:30. Фристайл. Мужчины. Ски-хофпайп. Квалификация

08:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Суперкомбинация. Слалом

08:00. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. 1/8 финала

08:05. Керлинг. Женщины. 12-й тур. Япония – Швейцария

08:05. Керлинг. Женщины. 12-й тур. ОКР - Великобритания

08:05. Керлинг. Женщины. 12-й тур. Дания – Канада

08:05. Керлинг. Женщины. 12-й тур. Южная Корея – Швеция

08:35. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала

08:54. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала

09:10. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. За 3 место

09:20. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Финал

10:30. Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м

12:08. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа

13:00. Лыжное двоеборье. Командные состязания. HS-140+ Эстафета 4х5 км

14:05. Керлинг. Мужчины. 1/2 финала

14:05. Керлинг. Мужчины. 1/2 финала





Напомним, 16 февраля Александр Абраменко принес сборной Украины в лыжной акробатике первую награду на Олимпийских играх в Пекине.

Фристайлист Александр Абраменко после того, как получил для Украины первую медаль на Олимпиаде в Пекине, обнялся с россиянином Ильей Буровым.

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