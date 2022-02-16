Олимпиада-2022: Расписание 13-го дня зимних Игр в Пекине
В четверг, 17 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно шесть комплектов медалей
Об этом сообщает Еспресо.TV.
17 февраля
03:05. Керлинг. Мужчины. 12-й тур. Дания – США
03:05. Керлинг. Мужчины. 12-й тур. Швеция – Швейцария
03:05. Керлинг. Мужчины. 12-й тур. Канада – Великобритания
03:05. Керлинг. Мужчины. 12-й тур. Норвегия – Италия
03:30. Фристайл. Женщины. Ски-хофпайп. Квалификация
04:30. Горнолыжный спорт. Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
05:30. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Квалификация
06:10. Хоккей. Женщины. Финал
06:30. Фристайл. Мужчины. Ски-хофпайп. Квалификация
08:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Суперкомбинация. Слалом
08:00. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. 1/8 финала
08:05. Керлинг. Женщины. 12-й тур. Япония – Швейцария
08:05. Керлинг. Женщины. 12-й тур. ОКР - Великобритания
08:05. Керлинг. Женщины. 12-й тур. Дания – Канада
08:05. Керлинг. Женщины. 12-й тур. Южная Корея – Швеция
08:35. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала
08:54. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала
09:10. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. За 3 место
09:20. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Финал
10:30. Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м
12:08. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
13:00. Лыжное двоеборье. Командные состязания. HS-140+ Эстафета 4х5 км
14:05. Керлинг. Мужчины. 1/2 финала
14:05. Керлинг. Мужчины. 1/2 финала
- Напомним, 16 февраля Александр Абраменко принес сборной Украины в лыжной акробатике первую награду на Олимпийских играх в Пекине.
- Фристайлист Александр Абраменко после того, как получил для Украины первую медаль на Олимпиаде в Пекине, обнялся с россиянином Ильей Буровым.
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