Олимпиада-2022: Расписание 12-го дня зимних Игр в Пекине

Об этом сообщает Еспресо.TV.



16 февраля

03:05. Керлинг. Женщины. 10-й тур. Канада - США

03:05. Керлинг. Женщины. 10-й тур. Швейцария - Южная Корея

03:05. Керлинг. Женщины. 10-й тур. Китай - Великобритания

04:15. Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом. 1-я попытка

06:10. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала

07:45. Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом. 2-я попытка

08:00. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала

08:05. Керлинг. Мужчины. 11-й тур. Китай - Швейцария

08:05. Керлинг. Мужчины. 11-й тур. Великобритания - ОКР

08:05. Керлинг. Мужчины. 11-й тур. Италия - Дания

09:45. Биатлон. Женщины. Эстафета 4x6 км

10:40. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала

11:00. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Вольный стиль. 1/2 финала

11:30. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал

11:40. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Вольный стиль. 1/2 финала

13:00. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Вольный стиль. Финал

13:00. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал 1

13:30. Хоккей. Женщины. Матч за 3-е место.

13:30. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. 1/4 финала

14:00. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал 2

14:05. Керлинг. Женщины. 11-й тур. Южная Корея - Дания

14:05. Керлинг. Женщины. 11-й тур. Япония - США

14:05. Керлинг. Женщины. 11-й тур. ОКР - Швеция

14:05. Керлинг. Женщины. 11-й тур. Канада - Китай

14:15. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. 1/2 финала

14:44. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал В

14:44. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал А

15:11. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Финал В

15:18. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Финал А

15:30. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала





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