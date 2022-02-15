Олимпиада-2022: Расписание 12-го дня зимних Игр в Пекине
В среду, 16 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно шесть комплектов медалей
Об этом сообщает Еспресо.TV.
16 февраля
03:05. Керлинг. Женщины. 10-й тур. Канада - США
03:05. Керлинг. Женщины. 10-й тур. Швейцария - Южная Корея
03:05. Керлинг. Женщины. 10-й тур. Китай - Великобритания
04:15. Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом. 1-я попытка
06:10. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
07:45. Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом. 2-я попытка
08:00. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
08:05. Керлинг. Мужчины. 11-й тур. Китай - Швейцария
08:05. Керлинг. Мужчины. 11-й тур. Великобритания - ОКР
08:05. Керлинг. Мужчины. 11-й тур. Италия - Дания
09:45. Биатлон. Женщины. Эстафета 4x6 км
10:40. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
11:00. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Вольный стиль. 1/2 финала
11:30. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
11:40. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Вольный стиль. 1/2 финала
13:00. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Вольный стиль. Финал
13:00. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал 1
13:30. Хоккей. Женщины. Матч за 3-е место.
13:30. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. 1/4 финала
14:00. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал 2
14:05. Керлинг. Женщины. 11-й тур. Южная Корея - Дания
14:05. Керлинг. Женщины. 11-й тур. Япония - США
14:05. Керлинг. Женщины. 11-й тур. ОКР - Швеция
14:05. Керлинг. Женщины. 11-й тур. Канада - Китай
14:15. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. 1/2 финала
14:44. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал В
14:44. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал А
15:11. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Финал В
15:18. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Финал А
15:30. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
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