Олимпиада-2022: Расписание 11-го дня зимних Игр в Пекине
Во вторник, 15 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно девять комплектов медалей
Об этом сообщает Еспресо.TV.
15 февраля
03:05. Керлинг. Мужчины. 9-й тур. ОКР – Норвегия
03:05. Керлинг. Мужчины. 9-й тур. Канада – Китай
03:05. Керлинг. Мужчины. 9-й тур. Швейцария – США
03:05. Керлинг. Мужчины. 9-й тур. Швеция – Дания
03:30. Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
03:30. Фристайл. Мужчины. Слоупстайл. Финал
05:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Скоростной спуск
06:10. Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд. 1-й матч
06:10. Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд. 2-й матч
7 часов. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Финал
08:05. Керлинг. Женщины. 9-й тур. Китай – ОКР
08:05. Керлинг. Женщины. 9-й тур. Швеция – Дания
08:05. Керлинг. Женщины. 9-й тур. США – Швейцария
08:05. Керлинг. Женщины. 9-й тур. Великобритания - Япония
08:30. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
08:52. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
09:24. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал D
09:30. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал C
09:43. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал D
09:49. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал C
10:22. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал B
10:28. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал A
10:40. Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд. 3-й матч
10:41. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал B
10:47. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A
11 часов. Биатлон. Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
12:08. Фигурное катание. Женщины. Краткая программа
13:00. Лыжное двоеборье. HS-140+ Гонка преследования 10 км
13:00. Фристайл. Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация
13:45. Фристайл. Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация
14:05. Керлинг. Мужчины. 10-й тур. Швеция – Великобритания
14:05. Керлинг. Мужчины. 10-й тур. Италия – США
14:05. Керлинг. Мужчины. 10-й тур. Норвегия – Китай
14:05. Керлинг. Мужчины. 10-й тур. ОКР – Канада
14:15. Бобслей. Мужчины. Двойки. 3-я попытка
15:10. Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд. 4-й матч
15:50. Бобслей. Мужчины. Двойки. 4-я попытка
- 14 февраля украинка Ольга Полюк завершила выступления на Олимпийских играх в Пекине.
- Украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин заняли 20-е место в танцах на льду на Олимпиаде-2022.
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