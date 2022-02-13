Олимпиада-2022: Расписание 10-го дня зимних Игр в Пекине
В понедельник, 14 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно пять комплектов медалей
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Расписание 10-го дня Олимпиады-2022
14 февраля
03:05. Керлинг. Женщины. 7-й тур. Китай – Япония
03:05. Керлинг. Женщины. 7-й тур. Канада – ОКР
03:05. Керлинг. Женщины. 7-й тур. США – Южная Корея
03:15. Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец
03:30. Бобслей. Женщины. Монобоб. 3-я попытка
03:30. Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Квалификация
03:30. Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Финал
05:00. Бобслей. Женщины. Монобоб. 4-я попытка
06:10. Хоккей. Женщины. 1/2 финала. Канада – Швейцария
06:30. Фристайл. Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
07:30. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
08:05. Керлинг. Мужчины. 8-й тур. Канада – Италия
08:05. Керлинг. Мужчины. 8-й тур. Дания – Норвегия
08:05. Керлинг. Мужчины. 8-й тур. ОКР – Швеция
08:05. Керлинг. Мужчины. 8-й тур. Швейцария – Великобритания
09:00. Фристайл. Женщины. Акробатика. Первая квалификация
09:45. Фристайл. Женщины. Акробатика. Вторая квалификация
13:00. Фристайл. Женщины. Акробатика. Финал 1
13:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командные состязания. 1-й раунд
14:00. Фристайл. Женщины. Акробатика. Финал 2
14:05. Бобслей. Мужчины. Двойка. 1-я попытка
14:05. Керлинг. Женщины. 8-й тур. Швейцария – Швеция
14:05. Керлинг. Женщины. 8-й тур. Великобритания - Канада
14:05. Керлинг. Женщины. 8-й тур. Япония – Южная Корея
14:05. Керлинг. Женщины. 8-й тур. Дания – ОКР
14:06. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командные состязания. Финал
15:10. Хоккей. Женщины. 1/2 финала. США – Финляндия
15:40. Бобслей. Мужчины. Двойки. 2-я попытка
- Напомним, 13 февраля, по итогам девяти соревновательных дней зимних Игр в Пекине лидерство в общем медальном зачете перехватила Норвегия.
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