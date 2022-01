Олимпиада-2022: Полное расписание Зимних игр в Пекине

Об этом сообщает Еспресо.TV.



На Олимпиаде-2022 украинцы будут соревноваться в биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.



В Пекине выступят 45 спортсменов из Украины, и это на 12 атлетов больше, чем на предыдущих зимних Олимпийских играх - 2018.



Впервые в истории зимних Игр Украина будет представлена ​​в соревнованиях смешанных команд по фристайлу (акробатика) и в женском бобслее (монобоб).



В составе команды-2022 четыре олимпийских чемпиона. Это биатлонистки Елена Белосюк (Пидгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко и фристайлист Александр Абраменко.



Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. 2 и 3 числа состоятся квалификационные соревнования по керлингу и хоккею.

Полное расписание Олимпиады-2022



2 февраля

14:05. Керлинг. Микст. 1-й тур. Швеция – Великобритания

14:05. Керлинг. Микст. 1-й тур. Австралия – США

14:05. Керлинг. Микст. 1-й тур. Норвегия – Чехия

14:05. Керлинг. Микст. 1-й тур. Китай – Швейцария



3 февраля

03:05. Керлинг. Микст. 2-й тур. Австралия – Китай

03:05. Керлинг. Микст. 2-й тур. Швеция – Чехия

03:05. Керлинг. Микст. 2-й тур. США – Италия

03:05. Керлинг. Микст. 2-й тур. Великобритания – Канада

06:10. Хоккей. Женщины. Группа B. 1-й тур: Чехия – Китай

06:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 1-й тур: Канада – Швейцария

08:05. Керлинг. Микст. 3-й тур. Италия – Швейцария

08:05. Керлинг. Микст. 3-й тур. США – Норвегия

10:40. Хоккей. Женщины. Группа B. 1-й тур: Швеция – Япония

12:00. Фристайл. Женщины. Могул. 1-я квалификация

13:45. Фристайл. Мужчины. Могул. 1-я квалификация

14:05. Керлинг. Микст. 4-й тур. Норвегия – Канада

14:05. Керлинг. Микст. 4-й тур. Швейцария – Великобритания

14:05. Керлинг. Микст. 4-й тур. Китай – Швеция

14:05. Керлинг. Микст. 4-й тур. Чехия – Австралия

15:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 1-й тур: Финляндия – США



4 февраля

02:35. Керлинг. Микст. 5-й тур. Швеция – Австралия

02:35. Керлинг. Микст. 5-й тур. Канада – Швейцария

02:35. Керлинг. Микст. 5-й тур. Италия – Норвегия

04:02. Фигурное катание. Командные состязания. Мужчины. Короткая программа

05:41. Фигурное катание. Командные состязания. Танцы на льду. Ритм-танец

06:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 2-й тур: ОКР – Швейцария

06:10. Хоккей. Женщины. Группа B. 2-й тур: Дания – Китай

07:22. Фигурное катание. Командные состязания. Спортивные пары. Короткая программа

07:35. Керлинг. Микст. 6-й тур. Чехия – Италия

07:35. Керлинг. Микст. 6-й тур. Китай – Канада

07:35. Керлинг. Микст. 6-й тур. Великобритания – Австралия

07:35. Керлинг. Микст. 6-й тур. Швеция – США

Открытие зимних Олимпийских игр-2022



5 февраля

03:05. Керлинг. Микст. 7-й тур. Австралия – Норвегия

03:05. Керлинг. Микст. 7-й тур. Швейцария – Швеция

04:45. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл. Квалификация

06:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 2-й тур: Канада – Финляндия

08:05. Керлинг. Микст. 8-й тур. Китай – США

08:05. Керлинг. Микст. 8-й тур. Чехия – Великобритания

08:05. Керлинг. Микст. 8-й тур. Швеция – Канада

08:05. Керлинг. Микст. 8-й тур. Австралия – Италия

08:20. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация

09:45. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 15 км

10:30. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м. Финал

10:40. Хоккей. Женщины. Группа B. 2-й тур: Япония – Дания

10:40. Хоккей. Женщины. Группа B. 3-й тур: Чехия – Швеция

11:00. Биатлон. Смешанная эстафета 4x6 км

12:00. Фристайл. Мужчины. Могул. 2-я квалификация

12:45. Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-109. 1-й раунд

13:00. Шорт-трек. Женщины. 500 м. Квалификация

13:10. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка

13:30. Фристайл. Мужчины. Могул. Финал 1

13:35. Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-109. Финал

13:38. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м. Квалификация

14:05. Керлинг. Микст. 9-й тур. Великобритания - Италия

14:05. Керлинг. Микст. 9-й тур. Норвегия – Китай

14:05. Керлинг. Микст. 9-й тур. Чехия – Швейцария

14:05. Керлинг. Микст. 9-й тур. США – Канада

14:05. Фристайл. Мужчины. Могул. Финал 2

14:23. Шорт-трек. Смешанная эстафета. 1/4 финала

14:40. Фристайл. Мужчины. Могул. Финал 3

14:50. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка

14:53. Шорт-трек. Смешанная эстафета. 1/2 финала

15:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 3-й тур: США – ОКР

15:18. Шорт-трек. Смешанная эстафета. Финал



6 февраля

03:05. Керлинг. Микст. 10-й тур. США – Чехия

03:05. Керлинг. Микст. 10-й тур. Великобритания - Китай

03:30. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл. Финал

03:37. Фигурное катание. Командные состязания. Женщины. Короткая программа

05:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск

05:57. Фигурное катание. Командные состязания. Спортивные пары. Произвольная программа

06:30. Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл. Квалификация

08:05. Керлинг. Микст. 11-й тур. Норвегия – Швеция

08:05. Керлинг. Микст. 11-й тур. Австралия – Швейцария

08:05. Керлинг. Микст. 11-й тур. Италия – Китай

08:05. Керлинг. Микст. 11-й тур. Канада – Чехия

09:00. Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон 30 км

10:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м

10:40. Хоккей. Женщины. Группа B. 3 тур: Китай – Япония

12 часов. Фристайл. Женщины. Могул. 2-я квалификация

13:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-109. 1-й раунд

13:30. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка

13:30. Фристайл. Женщины. Могул. Финал 1

14:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-109. Финал

14:05. Керлинг. Микст. 12-й тур. Канада – Австралия

14:05. Керлинг. Микст. 12-й тур. Италия – Швеция

14:05. Керлинг. Микст. 12-й тур. Швейцария – США

14:05. Керлинг. Микст. 12-й тур. Норвегия – Великобритания

14:05. Фристайл. Женщины. Могул. Финал 2

14:40. Фристайл. Женщины. Могул. Финал 3

15:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 3-й тур: Швейцария – США

15:15. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка



7 февраля

03:05. Керлинг. Микст. 13-й тур. Швейцария – Норвегия

03:05. Керлинг. Микст. 13-й тур. Канада – Италия

03:05. Керлинг. Микст. 13-й тур. США – Великобритания

03:05. Керлинг. Микст. 13-й тур. Чехия – Китай

03:22. Фигурное катание. Командные состязания. Мужчины. Произвольная программа

03:30. Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Квалификация

04:15. Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка

04:31. Фигурное катание. Командные состязания. Танцы на льду. Произвольный танец

05:37. Фигурное катание. Командные состязания. Женщины. Произвольная программа

6:00. Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл. Финал

06:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 4-й тур: ОКР – Канада

07:30. Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация

07:45. Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка

10:30. Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м

10:40. Хоккей. Женщины. Группа B. 4 тур: Дания – Чехия

11 часов. Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка 15 км

13:30. Шорт-трек. Женщины. 500 м. 1/4 финала

13:44. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м. 1/4 финала

13:45. Прыжки с трамплина. Командные состязания. 1-й раунд

13:50. Санный спорт. Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка

14:05. Керлинг. Микст. 1/2 финала

14:05. Керлинг. Микст. 1/2 финала

14:13. Шорт-трек. Женщины. 500 м. 1/2 финала

14:20. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м. 1/2 финала

14:41. Шорт-трек. Женщины. 500 м. Финал

14:51. Прыжки с трамплина. Командные состязания. Финал

14:52. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м. Финал

15:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 4 тур: Швейцария – Финляндия

15:10. Хоккей. Женщины. Группа B. 4 тур: Китай – Швеция

15:30. Санный спорт. Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка



8 февраля

03:22. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа

04:00. Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Финал 1

04:22. Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Финал 2

04:40. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация

04:45. Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Финал 3

05:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Супергигант

05:07. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация

06:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 5-й тур: США – Канада

08:05. Керлинг. Микст. Матч за 3 место

08:30. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала

08:48. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала

09:06. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала

09:15. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала

09:24. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала

09:30. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала

09:36. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. За 3 место

09:41. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финал

09:43. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. За 3 место

09:48. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Финал

10:00. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация

10:30. Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км

10:40. Хоккей. Женщины. Группа B. 5 тур: Япония – Чехия

10:50. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация

12:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м

12:30. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала

12:55. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала

13:25. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала

13:35. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала

13:47. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал

13:50. Санный спорт. Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка

14:00. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал

14:05. Керлинг. Микст. Финал

15:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 5-й тур: Финляндия – ОКР

15:10. Хоккей. Женщины. Группа B. 5-й тур: Швеция – Дания

15:35. Санный спорт. Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка



9 февраля

03:30. Сноуборд. Женщины. Хафпайп. Квалификация

04:15. Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом. 1-я попытка

05:00. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация

05:00. Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Финал 1

05:22. Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Финал 2

05:45. Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Финал 3

06:30. Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Квалификация

07:45. Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом. 2-я попытка

08:30. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала

09:07. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала

09:28. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала

09:45. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. За 3 место

09:50. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. Финал

10:40. Хоккей. Мужчины. Группа B. 1-й тур: ОКР – Швейцария

13:00. Лыжное двоеборье. HS-109+ Гонка преследования 10 км

13:00. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. 1/4 финала

13:44. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. Квалификация

14:05. Керлинг. Мужчины. 1-й тур. Дания – Канада

14:05. Керлинг. Мужчины. 1-й тур. США – ОКР

14:05. Керлинг. Мужчины. 1-й тур. Норвегия – Швейцария

14:05. Керлинг. Мужчины. 1-й тур. Китай – Швеция

14:20. Санный спорт. Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка

14:29. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. 1/2 финала

14:45. Шорт-трек. Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала

15:10. Хоккей. Мужчины. Группа B. 1-й тур: Чехия – Дания

15:13. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Финал

15:35. Санный спорт. Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка



10 февраля

03:05. Керлинг. Женщины. 1-й тур. Великобритания - Швейцария

03:05. Керлинг. Женщины. 1-й тур. Дания – Китай

03:05. Керлинг. Женщины. 1-й тур. Швеция – Япония

03:05. Керлинг. Женщины. 1-й тур. ОКР – США

03:30. Скелетон. Мужчины. 1-я попытка

03:30. Сноуборд. Женщины. Хафпайп. Финал

03:38. Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа

04:30. Горнолыжный спорт. Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск

05:00. Скелетон. Мужчины. 2-я попытка

05:15. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация

06:10. Хоккей. Мужчины. Группа C. 1-й тур: Швеция – Латвия

08:00. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала

08:05. Керлинг. Мужчины. 2-й тур. США – Швеция

08:05. Керлинг. Мужчины. 2-й тур. Норвегия – Канада

08:05. Керлинг. Мужчины. 2-й тур. Китай – ОКР

08:05. Керлинг. Мужчины. 2-й тур. Великобритания - Италия

08:15. Горнолыжный спорт. Мужчины. Суперкомбинация. Слалом

08:37. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала

08:58. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала

09:00. Лыжные гонки. Женщины. Гонка преследования 10 км. Свободный стиль

09:15. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. За 3 место

09:20. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал

10:40. Хоккей. Мужчины. Группа C. 1-й тур: Финляндия – Словакия

13:00. Фристайл. Микст. Акробатика Финал 1

13:50. Фристайл. Микст. Акробатика Финал 2

14:00. Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м

14:05. Керлинг. Женщины. 2-й тур. Канада – Южная Корея

14:05. Керлинг. Женщины. 2-й тур. Швеция – Великобритания

14:05. Керлинг. Женщины. 2-й тур. США – Дания

14:05. Керлинг. Женщины. 2-й тур. Китай – Швейцария

15:10. Хоккей. Мужчины. Группа A. 1-й тур: США – Китай

15:10. Хоккей. Мужчины. Группа A. 1-й тур: Канада – Германия

15:30. Санный спорт. Эстафета



11 февраля

03:05. Керлинг. Мужчины. 3-й тур. Швейцария – ОКР

03:05. Керлинг. Мужчины. 3-й тур. Великобритания - США

03:05. Керлинг. Мужчины. 3-й тур. Швеция – Италия

03:05. Керлинг. Мужчины. 3-й тур. Дания – Китай

03:30. Скелетон. Женщины. 1-я попытка

03:30. Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Финал

05:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант

05:00. Скелетон. Женщины. 2-я попытка

06:10. Хоккей. Женщины. 1/4 финала

06:10. Хоккей. Мужчины. Группа B. 2-й тур: Дания – ОКР

08:05. Керлинг. Женщины. 3-й тур. США – Китай

08:05. Керлинг. Женщины. 3-й тур. Канада – Япония

08:05. Керлинг. Женщины. 3-й тур. Швейцария – ОКР

08:05. Керлинг. Женщины. 3-й тур. Южная Корея – Великобритания

09:00. Лыжные гонки. Мужчины. Гонка преследования15 км. Свободный стиль

10:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 10000 м

10:40. Хоккей. Мужчины. Группа B. 2-й тур: Чехия – Швейцария

10:40. Хоккей. Мужчины. Группа C. 2-й тур: Швеция – Словакия

11:00. Биатлон. Женщины. Спринт 7,5 км

13:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация

13:00. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. 1/4 финала

13:18. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Квалификация

13:55. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. 1/2 финала

14:04. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала

14:05. Керлинг. Мужчины. 4-й тур. ОКР – Дания

14:05. Керлинг. Мужчины. 4-й тур. Великобритания - Норвегия

14:05. Керлинг. Мужчины. 4-й тур. Канада – Швейцария

14:20. Скелетон. Мужчины. 3-я попытка

14:37. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. Финал

15:10. Хоккей. Женщины. 1/4 финала

15:10. Хоккей. Мужчины. Группа C. 2-й тур: Латвия – Финляндия

15:55. Скелетон. Мужчины. 4-я попытка



12 февраля

03:05. Керлинг. Женщины. 4-й тур. Швеция – Канада

03:05. Керлинг. Женщины. 4-й тур. Южная Корея – ОКР

03:05. Керлинг. Женщины. 4-й тур. Япония – Дания

04:00. Сноуборд. Микст. Сноуборд-кросс. 1/4 финала

04:30. Сноуборд. Микст. Сноуборд-кросс. 1/2 финала

04:50. Сноуборд. Микст. Сноуборд-кросс. За 3 место

04:55. Сноуборд. Микст. Сноуборд-кросс. Финал

06:10. Хоккей. Женщины. 1/4 финала

06:10. Хоккей. Мужчины. Группа A. 2-й тур: Канада – США

08:05. Керлинг. Мужчины. 5-й тур. Италия – Китай

08:05. Керлинг. Мужчины. 5-й тур. Канада – Швеция

08:05. Керлинг. Мужчины. 5-й тур. Дания – Швейцария

08:05. Керлинг. Мужчины. 5-й тур. США – Норвегия

09:30. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4x5 км

10:00. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала

10:40. Хоккей. Женщины. 1/4 финала

10:40. Хоккей. Мужчины. Группа A. 2-й тур: Германия – Китай

10:53. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м

11:00. Биатлон. Мужчины. Спринт 10 км

11:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-140.1-й раунд

13:07. Фигурное катание. Танцы на льду. Ритм-танец

14:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-140. Финал

14:05. Керлинг. Женщины. 5-й тур. ОКР – Япония

14:05. Керлинг. Женщины. 5-й тур. Дания – Швейцария

14:05. Керлинг. Женщины. 5-й тур. Великобритания - США

14:05. Керлинг. Женщины. 5-й тур. Швеция – Китай

14:20. Скелетон. Женщины. 3-я попытка

15:10. Хоккей. Мужчины. Группа B. 3-й тур: ОКР – Чехия

15:10. Хоккей. Мужчины. Группа B. 3-й тур: Швейцария – Дания

15:55. Скелетон. Женщины. 4-я попытка



13 февраля

03:05. Керлинг. Мужчины. 6-й тур. Норвегия – Швеция

03:05. Керлинг. Мужчины. 6-й тур. Китай - Великобритания

03:05. Керлинг. Мужчины. 6-й тур. США – Канада

03:05. Керлинг. Мужчины. 6-й тур. Италия – ОКР

03:30. Бобслей. Женщины. Одиночка. 1-я попытка

4 часа. Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Квалификация

04:15. Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка

05:00. Бобслей. Женщины. Одиночка. 2-я попытка

06:10. Хоккей. Мужчины. Группа C. 3-й тур: Словакия – Латвия

07:45. Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка

08:05. Керлинг. Женщины. 6-й тур. Дания – Великобритания

08:05. Керлинг. Женщины. 6-й тур. США – Швеция

08:05. Керлинг. Женщины. 6-й тур. Южная Корея – Китай

08:05. Керлинг. Женщины. 6-й тур. Швейцария – Канада

09:00. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4х10 км

10:40. Хоккей. Мужчины. Группа C. 3-й тур: Финляндия – Швеция

11:00. Биатлон. Женщины. Гонка преследования 10 км

12:45. Биатлон. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км

13:00. Фристайл. Женщины. Акробатика 1-я квалификация

13:00. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. 1/4 финала

13:27. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. 1/2 финала

13:35. Шорт-трек. Женщины. Эстафета 3000 м. Финал

13:45. Фристайл. Женщины. Акробатика. 2-я квалификация

14:05. Керлинг. Мужчины. 7-й тур. Великобритания - Дания

14:05. Керлинг. Мужчины. 7-й тур. Швейцария – Италия

14:05. Керлинг. Мужчины. 7-й тур. Китай – США

14:09. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Финал

15:00. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала

15:10. Хоккей. Мужчины. Группа A. 3-й тур: Китай – Канада

15:10. Хоккей. Мужчины. Группа A. 3-й тур: США – Германия

15:56. Конькобежный спорт. Женщины. 500 м



14 февраля

03:05. Керлинг. Женщины. 7-й тур. Китай – Япония

03:05. Керлинг. Женщины. 7-й тур. Канада – ОКР

03:05. Керлинг. Женщины. 7-й тур. США – Южная Корея

03:22. Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец

03:30. Бобслей. Женщины. Одиночки. 3-я попытка

03:30. Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Квалификация

03:30. Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Финал

05:00. Бобслей. Женщины. Одиночки. 4-я попытка

06:10. Хоккей. Женщины. 1/2 финала.

06:30. Фристайл. Мужчины. Слоупстайл. Квалификация

07:30. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация

08:05. Керлинг. Мужчины. 8-й тур. Канада – Италия

08:05. Керлинг. Мужчины. 8-й тур. Дания – Норвегия

08:05. Керлинг. Мужчины. 8-й тур. ОКР – Швеция

08:05. Керлинг. Мужчины. 8-й тур. Швейцария – Великобритания

13:00. Фристайл. Женщины. Акробатика. Финал 1

14:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командные состязания. 1-й раунд

14:00. Фристайл. Женщины. Акробатика. Финал 2

14:05. Бобслей. Мужчины. Двойка. 1-я попытка

14:05. Керлинг. Женщины. 8-й тур. Швейцария – Швеция

14:05. Керлинг. Женщины. 8-й тур. Великобритания - Канада

14:05. Керлинг. Женщины. 8-й тур. Япония – Южная Корея

14:05. Керлинг. Женщины. 8-й тур. Дания – ОКР

14:06. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командные состязания. Финал

15:10. Хоккей. Женщины. 1/2 финала

15:40. Бобслей. Мужчины. Двойки. 2-я попытка



15 февраля

03:05. Керлинг. Мужчины. 9-й тур. ОКР – Норвегия

03:05. Керлинг. Мужчины. 9-й тур. Канада – Китай

03:05. Керлинг. Мужчины. 9-й тур. Швейцария – США

03:05. Керлинг. Мужчины. 9-й тур. Швеция – Дания

03:30. Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал

03:30. Фристайл. Мужчины. Слоупстайл. Финал

05:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Скоростной спуск

06:10. Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд. 1-й матч

06:10. Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд. 2-й матч

07:00. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Финал

08:05. Керлинг. Женщины. 9-й тур. Китай – ОКР

08:05. Керлинг. Женщины. 9-й тур. Швеция – Дания

08:05. Керлинг. Женщины. 9-й тур. США – Швейцария

08:05. Керлинг. Женщины. 9-й тур. Великобритания - Япония

08:30. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала

08:52. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала

09:24. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал D

09:30. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал C

09:43. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал D

09:49. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал C

10:22. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал B

10:28. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал A

10:40. Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд. 3-й матч

10:41. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал B

10:47. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A

11:00. Биатлон. Мужчины. Эстафета 4x7,5 км

12:08. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа

13:00. Лыжное двоеборье. HS-140+ Гонка преследования 10 км

13:00. Фристайл. Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация

13:45. Фристайл. Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация

14:05. Керлинг. Мужчины. 10-й тур. Швеция – Великобритания

14:05. Керлинг. Мужчины. 10-й тур. Италия – США

14:05. Керлинг. Мужчины. 10-й тур. Норвегия – Китай

14:05. Керлинг. Мужчины. 10-й тур. ОКР – Канада

14:15. Бобслей. Мужчины. Двойки. 3-я попытка

15:10. Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд. 4-й матч

15:50. Бобслей. Мужчины. Двойки. 4-я попытка



16 февраля

03:05. Керлинг. Женщины. 10-й тур. Канада – США

03:05. Керлинг. Женщины. 10-й тур. Швейцария – Южная Корея

03:05. Керлинг. Женщины. 10-й тур. Китай - Великобритания

04:15. Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом. 1-я попытка

06:10. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала

07:45. Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом. 2-я попытка

08:00. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала

08:05. Керлинг. Мужчины. 11-й тур. Китай – Швейцария

08:05. Керлинг. Мужчины. 11-й тур. Великобритания - ДКР

08:05. Керлинг. Мужчины. 11-й тур. Италия - Дания

09:45. Биатлон. Женщины. Эстафета 4x6 км

10:40. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала

11:00. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала

11:30. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал

11:40. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала

13:00. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал

13:00. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал 1

13:30. Хоккей. Женщины. Матч за 3 место.

13:30. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. 1/4 финала

14:00. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал 2

14:05. Керлинг. Женщины. 11-й тур. Южная Корея – Дания

14:05. Керлинг. Женщины. 11-й тур. Япония – США

14:05. Керлинг. Женщины. 11-й тур. ОКР – Швеция

14:05. Керлинг. Женщины. 11-й тур. Канада – Китай

14:15. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. 1/2 финала

14:44. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал В

14:44. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал А

15:11. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Финал В

15:18. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Финал А

15:30. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала



17 февраля

03:05. Керлинг. Мужчины. 12-й тур. Дания – США

03:05. Керлинг. Мужчины. 12-й тур. Швеция – Швейцария

03:05. Керлинг. Мужчины. 12-й тур. Канада – Великобритания

03:05. Керлинг. Мужчины. 12-й тур. Норвегия – Италия

03:30. Фристайл. Женщины. Ски-хофпайп. Квалификация

04:30. Горнолыжный спорт. Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск

05:30. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Квалификация

06:10. Хоккей. Женщины. Финал

06:30. Фристайл. Мужчины. Ски-хофпайп. Квалификация

08:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Суперкомбинация. Слалом

08:00. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. 1/8 финала

08:05. Керлинг. Женщины. 12-й тур. Япония – Швейцария

08:05. Керлинг. Женщины. 12-й тур. ОКР - Великобритания

08:05. Керлинг. Женщины. 12-й тур. Дания – Канада

08:05. Керлинг. Женщины. 12-й тур. Южная Корея – Швеция

08:35. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала

08:54. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала

09:10. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. За 3 место

09:20. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Финал

10:30. Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м

12:08. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа

13:00. Лыжное двоеборье. Командные состязания. HS-140+ Эстафета 4х5 км

14:05. Керлинг. Мужчины. 1/2 финала

14:05. Керлинг. Мужчины. 1/2 финала



18 февраля

03:30. Фристайл. Женщины. Ски-хофпайп. Финал

05:45. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Квалификация

06:10. Хоккей. Мужчины. 1/2 финала

08:05. Керлинг. Мужчины. За третье место

08:45. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. 1/8 финала

09:20. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала

09:39. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала

09:55. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. За 3 место

10:05. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Финал

10:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м

11:00. Биатлон. Мужчины. Масс-старт 15 км

12:38. Фигурное катание. Спортивные пары. Краткая программа

14:00. Бобслей. Женщины. Двойки. 1-я попытка

14:05. Керлинг. Женщины. 1/2 финала

14:05. Керлинг. Женщины. 1/2 финала

15:10. Хоккей. Мужчины. 1/2 финала

15:30. Бобслей. Женщины. Двойки. 2-я попытка



19 февраля

03:30. Бобслей. Мужчины. Четверки. 1-я попытка

03:30. Фристайл. Мужчины. Ски-хофпайп. Финал

05:00. Горнолыжный спорт. Командные состязания. 1/8 финала

05:05. Бобслей. Мужчины. Четверки. 2-я попытка

05:47. Горнолыжный спорт. Командные состязания. 1/4 финала

06:14. Горнолыжный спорт. Командные состязания. 1/2 финала

06:37. Горнолыжный спорт. Командные состязания. За третье место

06:46. Горнолыжный спорт. Командные состязания. Финал

08:00. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт 50 км. Классический стиль

08:05. Керлинг. Мужчины. Финал

09:00. Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт. 1/2 финала

09:45. Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт. 1/2 финала

10:30. Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт. Финал

11:00. Биатлон. Женщины. Масс-старт 12,5 км

11:00. Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт. Финал

13:08. Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа

14:00. Бобслей. Женщины. Двойки. 3-я попытка

14:05. Керлинг. Женщины. За третье место

15:10. Хоккей. Мужчины. Матч за 3 место

15:30. Бобслей. Женщины. Двойки. 4-я попытка



20 февраля

03:05. Керлинг. Женщины. Финал

03:30. Бобслей. Мужчины. Четверки. 3-я попытка

05:20. Бобслей. Мужчины. Четверки. 4-я попытка

06:00. Фигурное катание. Гала-выступление

06:10. Хоккей. Мужчины. финал.

08:30. Лыжные гонки. Женщины. Масс-старт 30 км. Классический стиль

Закрытие зимних Олимпийских игр-2022



*жирным шрифтом выделены соревнования, в которых разыгрываются золотые медали