Олимпиада-2022: Полное расписание Зимних игр в Пекине
2 февраля состоятся первые соревнования Зимних олимпийских игр - 2022 в Пекине
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На Олимпиаде-2022 украинцы будут соревноваться в биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.
В Пекине выступят 45 спортсменов из Украины, и это на 12 атлетов больше, чем на предыдущих зимних Олимпийских играх - 2018.
Впервые в истории зимних Игр Украина будет представлена в соревнованиях смешанных команд по фристайлу (акробатика) и в женском бобслее (монобоб).
В составе команды-2022 четыре олимпийских чемпиона. Это биатлонистки Елена Белосюк (Пидгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко и фристайлист Александр Абраменко.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. 2 и 3 числа состоятся квалификационные соревнования по керлингу и хоккею.
Полное расписание Олимпиады-2022
2 февраля
14:05. Керлинг. Микст. 1-й тур. Швеция – Великобритания
14:05. Керлинг. Микст. 1-й тур. Австралия – США
14:05. Керлинг. Микст. 1-й тур. Норвегия – Чехия
14:05. Керлинг. Микст. 1-й тур. Китай – Швейцария
3 февраля
03:05. Керлинг. Микст. 2-й тур. Австралия – Китай
03:05. Керлинг. Микст. 2-й тур. Швеция – Чехия
03:05. Керлинг. Микст. 2-й тур. США – Италия
03:05. Керлинг. Микст. 2-й тур. Великобритания – Канада
06:10. Хоккей. Женщины. Группа B. 1-й тур: Чехия – Китай
06:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 1-й тур: Канада – Швейцария
08:05. Керлинг. Микст. 3-й тур. Италия – Швейцария
08:05. Керлинг. Микст. 3-й тур. США – Норвегия
10:40. Хоккей. Женщины. Группа B. 1-й тур: Швеция – Япония
12:00. Фристайл. Женщины. Могул. 1-я квалификация
13:45. Фристайл. Мужчины. Могул. 1-я квалификация
14:05. Керлинг. Микст. 4-й тур. Норвегия – Канада
14:05. Керлинг. Микст. 4-й тур. Швейцария – Великобритания
14:05. Керлинг. Микст. 4-й тур. Китай – Швеция
14:05. Керлинг. Микст. 4-й тур. Чехия – Австралия
15:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 1-й тур: Финляндия – США
4 февраля
02:35. Керлинг. Микст. 5-й тур. Швеция – Австралия
02:35. Керлинг. Микст. 5-й тур. Канада – Швейцария
02:35. Керлинг. Микст. 5-й тур. Италия – Норвегия
04:02. Фигурное катание. Командные состязания. Мужчины. Короткая программа
05:41. Фигурное катание. Командные состязания. Танцы на льду. Ритм-танец
06:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 2-й тур: ОКР – Швейцария
06:10. Хоккей. Женщины. Группа B. 2-й тур: Дания – Китай
07:22. Фигурное катание. Командные состязания. Спортивные пары. Короткая программа
07:35. Керлинг. Микст. 6-й тур. Чехия – Италия
07:35. Керлинг. Микст. 6-й тур. Китай – Канада
07:35. Керлинг. Микст. 6-й тур. Великобритания – Австралия
07:35. Керлинг. Микст. 6-й тур. Швеция – США
Открытие зимних Олимпийских игр-2022
5 февраля
03:05. Керлинг. Микст. 7-й тур. Австралия – Норвегия
03:05. Керлинг. Микст. 7-й тур. Швейцария – Швеция
04:45. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл. Квалификация
06:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 2-й тур: Канада – Финляндия
08:05. Керлинг. Микст. 8-й тур. Китай – США
08:05. Керлинг. Микст. 8-й тур. Чехия – Великобритания
08:05. Керлинг. Микст. 8-й тур. Швеция – Канада
08:05. Керлинг. Микст. 8-й тур. Австралия – Италия
08:20. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация
09:45. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 15 км
10:30. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м. Финал
10:40. Хоккей. Женщины. Группа B. 2-й тур: Япония – Дания
10:40. Хоккей. Женщины. Группа B. 3-й тур: Чехия – Швеция
11:00. Биатлон. Смешанная эстафета 4x6 км
12:00. Фристайл. Мужчины. Могул. 2-я квалификация
12:45. Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-109. 1-й раунд
13:00. Шорт-трек. Женщины. 500 м. Квалификация
13:10. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
13:30. Фристайл. Мужчины. Могул. Финал 1
13:35. Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-109. Финал
13:38. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м. Квалификация
14:05. Керлинг. Микст. 9-й тур. Великобритания - Италия
14:05. Керлинг. Микст. 9-й тур. Норвегия – Китай
14:05. Керлинг. Микст. 9-й тур. Чехия – Швейцария
14:05. Керлинг. Микст. 9-й тур. США – Канада
14:05. Фристайл. Мужчины. Могул. Финал 2
14:23. Шорт-трек. Смешанная эстафета. 1/4 финала
14:40. Фристайл. Мужчины. Могул. Финал 3
14:50. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
14:53. Шорт-трек. Смешанная эстафета. 1/2 финала
15:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 3-й тур: США – ОКР
15:18. Шорт-трек. Смешанная эстафета. Финал
6 февраля
03:05. Керлинг. Микст. 10-й тур. США – Чехия
03:05. Керлинг. Микст. 10-й тур. Великобритания - Китай
03:30. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл. Финал
03:37. Фигурное катание. Командные состязания. Женщины. Короткая программа
05:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск
05:57. Фигурное катание. Командные состязания. Спортивные пары. Произвольная программа
06:30. Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
08:05. Керлинг. Микст. 11-й тур. Норвегия – Швеция
08:05. Керлинг. Микст. 11-й тур. Австралия – Швейцария
08:05. Керлинг. Микст. 11-й тур. Италия – Китай
08:05. Керлинг. Микст. 11-й тур. Канада – Чехия
09:00. Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон 30 км
10:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м
10:40. Хоккей. Женщины. Группа B. 3 тур: Китай – Япония
12 часов. Фристайл. Женщины. Могул. 2-я квалификация
13:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-109. 1-й раунд
13:30. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
13:30. Фристайл. Женщины. Могул. Финал 1
14:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
14:05. Керлинг. Микст. 12-й тур. Канада – Австралия
14:05. Керлинг. Микст. 12-й тур. Италия – Швеция
14:05. Керлинг. Микст. 12-й тур. Швейцария – США
14:05. Керлинг. Микст. 12-й тур. Норвегия – Великобритания
14:05. Фристайл. Женщины. Могул. Финал 2
14:40. Фристайл. Женщины. Могул. Финал 3
15:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 3-й тур: Швейцария – США
15:15. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
7 февраля
03:05. Керлинг. Микст. 13-й тур. Швейцария – Норвегия
03:05. Керлинг. Микст. 13-й тур. Канада – Италия
03:05. Керлинг. Микст. 13-й тур. США – Великобритания
03:05. Керлинг. Микст. 13-й тур. Чехия – Китай
03:22. Фигурное катание. Командные состязания. Мужчины. Произвольная программа
03:30. Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Квалификация
04:15. Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
04:31. Фигурное катание. Командные состязания. Танцы на льду. Произвольный танец
05:37. Фигурное катание. Командные состязания. Женщины. Произвольная программа
6:00. Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл. Финал
06:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 4-й тур: ОКР – Канада
07:30. Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
07:45. Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
10:30. Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м
10:40. Хоккей. Женщины. Группа B. 4 тур: Дания – Чехия
11 часов. Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
13:30. Шорт-трек. Женщины. 500 м. 1/4 финала
13:44. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м. 1/4 финала
13:45. Прыжки с трамплина. Командные состязания. 1-й раунд
13:50. Санный спорт. Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка
14:05. Керлинг. Микст. 1/2 финала
14:05. Керлинг. Микст. 1/2 финала
14:13. Шорт-трек. Женщины. 500 м. 1/2 финала
14:20. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м. 1/2 финала
14:41. Шорт-трек. Женщины. 500 м. Финал
14:51. Прыжки с трамплина. Командные состязания. Финал
14:52. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м. Финал
15:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 4 тур: Швейцария – Финляндия
15:10. Хоккей. Женщины. Группа B. 4 тур: Китай – Швеция
15:30. Санный спорт. Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
8 февраля
03:22. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа
04:00. Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Финал 1
04:22. Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Финал 2
04:40. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
04:45. Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Финал 3
05:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Супергигант
05:07. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
06:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 5-й тур: США – Канада
08:05. Керлинг. Микст. Матч за 3 место
08:30. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
08:48. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
09:06. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
09:15. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
09:24. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
09:30. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
09:36. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. За 3 место
09:41. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финал
09:43. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. За 3 место
09:48. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Финал
10:00. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
10:30. Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
10:40. Хоккей. Женщины. Группа B. 5 тур: Япония – Чехия
10:50. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
12:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м
12:30. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
12:55. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
13:25. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
13:35. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
13:47. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
13:50. Санный спорт. Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
14:00. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
14:05. Керлинг. Микст. Финал
15:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 5-й тур: Финляндия – ОКР
15:10. Хоккей. Женщины. Группа B. 5-й тур: Швеция – Дания
15:35. Санный спорт. Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
9 февраля
03:30. Сноуборд. Женщины. Хафпайп. Квалификация
04:15. Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом. 1-я попытка
05:00. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
05:00. Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Финал 1
05:22. Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Финал 2
05:45. Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Финал 3
06:30. Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Квалификация
07:45. Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом. 2-я попытка
08:30. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
09:07. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
09:28. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
09:45. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. За 3 место
09:50. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. Финал
10:40. Хоккей. Мужчины. Группа B. 1-й тур: ОКР – Швейцария
13:00. Лыжное двоеборье. HS-109+ Гонка преследования 10 км
13:00. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. 1/4 финала
13:44. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. Квалификация
14:05. Керлинг. Мужчины. 1-й тур. Дания – Канада
14:05. Керлинг. Мужчины. 1-й тур. США – ОКР
14:05. Керлинг. Мужчины. 1-й тур. Норвегия – Швейцария
14:05. Керлинг. Мужчины. 1-й тур. Китай – Швеция
14:20. Санный спорт. Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка
14:29. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
14:45. Шорт-трек. Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала
15:10. Хоккей. Мужчины. Группа B. 1-й тур: Чехия – Дания
15:13. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Финал
15:35. Санный спорт. Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
10 февраля
03:05. Керлинг. Женщины. 1-й тур. Великобритания - Швейцария
03:05. Керлинг. Женщины. 1-й тур. Дания – Китай
03:05. Керлинг. Женщины. 1-й тур. Швеция – Япония
03:05. Керлинг. Женщины. 1-й тур. ОКР – США
03:30. Скелетон. Мужчины. 1-я попытка
03:30. Сноуборд. Женщины. Хафпайп. Финал
03:38. Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа
04:30. Горнолыжный спорт. Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
05:00. Скелетон. Мужчины. 2-я попытка
05:15. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
06:10. Хоккей. Мужчины. Группа C. 1-й тур: Швеция – Латвия
08:00. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
08:05. Керлинг. Мужчины. 2-й тур. США – Швеция
08:05. Керлинг. Мужчины. 2-й тур. Норвегия – Канада
08:05. Керлинг. Мужчины. 2-й тур. Китай – ОКР
08:05. Керлинг. Мужчины. 2-й тур. Великобритания - Италия
08:15. Горнолыжный спорт. Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
08:37. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
08:58. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
09:00. Лыжные гонки. Женщины. Гонка преследования 10 км. Свободный стиль
09:15. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. За 3 место
09:20. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал
10:40. Хоккей. Мужчины. Группа C. 1-й тур: Финляндия – Словакия
13:00. Фристайл. Микст. Акробатика Финал 1
13:50. Фристайл. Микст. Акробатика Финал 2
14:00. Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м
14:05. Керлинг. Женщины. 2-й тур. Канада – Южная Корея
14:05. Керлинг. Женщины. 2-й тур. Швеция – Великобритания
14:05. Керлинг. Женщины. 2-й тур. США – Дания
14:05. Керлинг. Женщины. 2-й тур. Китай – Швейцария
15:10. Хоккей. Мужчины. Группа A. 1-й тур: США – Китай
15:10. Хоккей. Мужчины. Группа A. 1-й тур: Канада – Германия
15:30. Санный спорт. Эстафета
11 февраля
03:05. Керлинг. Мужчины. 3-й тур. Швейцария – ОКР
03:05. Керлинг. Мужчины. 3-й тур. Великобритания - США
03:05. Керлинг. Мужчины. 3-й тур. Швеция – Италия
03:05. Керлинг. Мужчины. 3-й тур. Дания – Китай
03:30. Скелетон. Женщины. 1-я попытка
03:30. Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Финал
05:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант
05:00. Скелетон. Женщины. 2-я попытка
06:10. Хоккей. Женщины. 1/4 финала
06:10. Хоккей. Мужчины. Группа B. 2-й тур: Дания – ОКР
08:05. Керлинг. Женщины. 3-й тур. США – Китай
08:05. Керлинг. Женщины. 3-й тур. Канада – Япония
08:05. Керлинг. Женщины. 3-й тур. Швейцария – ОКР
08:05. Керлинг. Женщины. 3-й тур. Южная Корея – Великобритания
09:00. Лыжные гонки. Мужчины. Гонка преследования15 км. Свободный стиль
10:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 10000 м
10:40. Хоккей. Мужчины. Группа B. 2-й тур: Чехия – Швейцария
10:40. Хоккей. Мужчины. Группа C. 2-й тур: Швеция – Словакия
11:00. Биатлон. Женщины. Спринт 7,5 км
13:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация
13:00. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. 1/4 финала
13:18. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Квалификация
13:55. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. 1/2 финала
14:04. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала
14:05. Керлинг. Мужчины. 4-й тур. ОКР – Дания
14:05. Керлинг. Мужчины. 4-й тур. Великобритания - Норвегия
14:05. Керлинг. Мужчины. 4-й тур. Канада – Швейцария
14:20. Скелетон. Мужчины. 3-я попытка
14:37. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. Финал
15:10. Хоккей. Женщины. 1/4 финала
15:10. Хоккей. Мужчины. Группа C. 2-й тур: Латвия – Финляндия
15:55. Скелетон. Мужчины. 4-я попытка
12 февраля
03:05. Керлинг. Женщины. 4-й тур. Швеция – Канада
03:05. Керлинг. Женщины. 4-й тур. Южная Корея – ОКР
03:05. Керлинг. Женщины. 4-й тур. Япония – Дания
04:00. Сноуборд. Микст. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
04:30. Сноуборд. Микст. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
04:50. Сноуборд. Микст. Сноуборд-кросс. За 3 место
04:55. Сноуборд. Микст. Сноуборд-кросс. Финал
06:10. Хоккей. Женщины. 1/4 финала
06:10. Хоккей. Мужчины. Группа A. 2-й тур: Канада – США
08:05. Керлинг. Мужчины. 5-й тур. Италия – Китай
08:05. Керлинг. Мужчины. 5-й тур. Канада – Швеция
08:05. Керлинг. Мужчины. 5-й тур. Дания – Швейцария
08:05. Керлинг. Мужчины. 5-й тур. США – Норвегия
09:30. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4x5 км
10:00. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
10:40. Хоккей. Женщины. 1/4 финала
10:40. Хоккей. Мужчины. Группа A. 2-й тур: Германия – Китай
10:53. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м
11:00. Биатлон. Мужчины. Спринт 10 км
11:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-140.1-й раунд
13:07. Фигурное катание. Танцы на льду. Ритм-танец
14:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
14:05. Керлинг. Женщины. 5-й тур. ОКР – Япония
14:05. Керлинг. Женщины. 5-й тур. Дания – Швейцария
14:05. Керлинг. Женщины. 5-й тур. Великобритания - США
14:05. Керлинг. Женщины. 5-й тур. Швеция – Китай
14:20. Скелетон. Женщины. 3-я попытка
15:10. Хоккей. Мужчины. Группа B. 3-й тур: ОКР – Чехия
15:10. Хоккей. Мужчины. Группа B. 3-й тур: Швейцария – Дания
15:55. Скелетон. Женщины. 4-я попытка
13 февраля
03:05. Керлинг. Мужчины. 6-й тур. Норвегия – Швеция
03:05. Керлинг. Мужчины. 6-й тур. Китай - Великобритания
03:05. Керлинг. Мужчины. 6-й тур. США – Канада
03:05. Керлинг. Мужчины. 6-й тур. Италия – ОКР
03:30. Бобслей. Женщины. Одиночка. 1-я попытка
4 часа. Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Квалификация
04:15. Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
05:00. Бобслей. Женщины. Одиночка. 2-я попытка
06:10. Хоккей. Мужчины. Группа C. 3-й тур: Словакия – Латвия
07:45. Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
08:05. Керлинг. Женщины. 6-й тур. Дания – Великобритания
08:05. Керлинг. Женщины. 6-й тур. США – Швеция
08:05. Керлинг. Женщины. 6-й тур. Южная Корея – Китай
08:05. Керлинг. Женщины. 6-й тур. Швейцария – Канада
09:00. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4х10 км
10:40. Хоккей. Мужчины. Группа C. 3-й тур: Финляндия – Швеция
11:00. Биатлон. Женщины. Гонка преследования 10 км
12:45. Биатлон. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
13:00. Фристайл. Женщины. Акробатика 1-я квалификация
13:00. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. 1/4 финала
13:27. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. 1/2 финала
13:35. Шорт-трек. Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
13:45. Фристайл. Женщины. Акробатика. 2-я квалификация
14:05. Керлинг. Мужчины. 7-й тур. Великобритания - Дания
14:05. Керлинг. Мужчины. 7-й тур. Швейцария – Италия
14:05. Керлинг. Мужчины. 7-й тур. Китай – США
14:09. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Финал
15:00. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
15:10. Хоккей. Мужчины. Группа A. 3-й тур: Китай – Канада
15:10. Хоккей. Мужчины. Группа A. 3-й тур: США – Германия
15:56. Конькобежный спорт. Женщины. 500 м
14 февраля
03:05. Керлинг. Женщины. 7-й тур. Китай – Япония
03:05. Керлинг. Женщины. 7-й тур. Канада – ОКР
03:05. Керлинг. Женщины. 7-й тур. США – Южная Корея
03:22. Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец
03:30. Бобслей. Женщины. Одиночки. 3-я попытка
03:30. Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Квалификация
03:30. Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Финал
05:00. Бобслей. Женщины. Одиночки. 4-я попытка
06:10. Хоккей. Женщины. 1/2 финала.
06:30. Фристайл. Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
07:30. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
08:05. Керлинг. Мужчины. 8-й тур. Канада – Италия
08:05. Керлинг. Мужчины. 8-й тур. Дания – Норвегия
08:05. Керлинг. Мужчины. 8-й тур. ОКР – Швеция
08:05. Керлинг. Мужчины. 8-й тур. Швейцария – Великобритания
13:00. Фристайл. Женщины. Акробатика. Финал 1
14:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командные состязания. 1-й раунд
14:00. Фристайл. Женщины. Акробатика. Финал 2
14:05. Бобслей. Мужчины. Двойка. 1-я попытка
14:05. Керлинг. Женщины. 8-й тур. Швейцария – Швеция
14:05. Керлинг. Женщины. 8-й тур. Великобритания - Канада
14:05. Керлинг. Женщины. 8-й тур. Япония – Южная Корея
14:05. Керлинг. Женщины. 8-й тур. Дания – ОКР
14:06. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командные состязания. Финал
15:10. Хоккей. Женщины. 1/2 финала
15:40. Бобслей. Мужчины. Двойки. 2-я попытка
15 февраля
03:05. Керлинг. Мужчины. 9-й тур. ОКР – Норвегия
03:05. Керлинг. Мужчины. 9-й тур. Канада – Китай
03:05. Керлинг. Мужчины. 9-й тур. Швейцария – США
03:05. Керлинг. Мужчины. 9-й тур. Швеция – Дания
03:30. Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
03:30. Фристайл. Мужчины. Слоупстайл. Финал
05:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Скоростной спуск
06:10. Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд. 1-й матч
06:10. Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд. 2-й матч
07:00. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Финал
08:05. Керлинг. Женщины. 9-й тур. Китай – ОКР
08:05. Керлинг. Женщины. 9-й тур. Швеция – Дания
08:05. Керлинг. Женщины. 9-й тур. США – Швейцария
08:05. Керлинг. Женщины. 9-й тур. Великобритания - Япония
08:30. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
08:52. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
09:24. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал D
09:30. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал C
09:43. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал D
09:49. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал C
10:22. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал B
10:28. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал A
10:40. Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд. 3-й матч
10:41. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал B
10:47. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A
11:00. Биатлон. Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
12:08. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа
13:00. Лыжное двоеборье. HS-140+ Гонка преследования 10 км
13:00. Фристайл. Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация
13:45. Фристайл. Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация
14:05. Керлинг. Мужчины. 10-й тур. Швеция – Великобритания
14:05. Керлинг. Мужчины. 10-й тур. Италия – США
14:05. Керлинг. Мужчины. 10-й тур. Норвегия – Китай
14:05. Керлинг. Мужчины. 10-й тур. ОКР – Канада
14:15. Бобслей. Мужчины. Двойки. 3-я попытка
15:10. Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд. 4-й матч
15:50. Бобслей. Мужчины. Двойки. 4-я попытка
16 февраля
03:05. Керлинг. Женщины. 10-й тур. Канада – США
03:05. Керлинг. Женщины. 10-й тур. Швейцария – Южная Корея
03:05. Керлинг. Женщины. 10-й тур. Китай - Великобритания
04:15. Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом. 1-я попытка
06:10. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
07:45. Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом. 2-я попытка
08:00. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
08:05. Керлинг. Мужчины. 11-й тур. Китай – Швейцария
08:05. Керлинг. Мужчины. 11-й тур. Великобритания - ДКР
08:05. Керлинг. Мужчины. 11-й тур. Италия - Дания
09:45. Биатлон. Женщины. Эстафета 4x6 км
10:40. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
11:00. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
11:30. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
11:40. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
13:00. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
13:00. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал 1
13:30. Хоккей. Женщины. Матч за 3 место.
13:30. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. 1/4 финала
14:00. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал 2
14:05. Керлинг. Женщины. 11-й тур. Южная Корея – Дания
14:05. Керлинг. Женщины. 11-й тур. Япония – США
14:05. Керлинг. Женщины. 11-й тур. ОКР – Швеция
14:05. Керлинг. Женщины. 11-й тур. Канада – Китай
14:15. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. 1/2 финала
14:44. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал В
14:44. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал А
15:11. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Финал В
15:18. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Финал А
15:30. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
17 февраля
03:05. Керлинг. Мужчины. 12-й тур. Дания – США
03:05. Керлинг. Мужчины. 12-й тур. Швеция – Швейцария
03:05. Керлинг. Мужчины. 12-й тур. Канада – Великобритания
03:05. Керлинг. Мужчины. 12-й тур. Норвегия – Италия
03:30. Фристайл. Женщины. Ски-хофпайп. Квалификация
04:30. Горнолыжный спорт. Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
05:30. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Квалификация
06:10. Хоккей. Женщины. Финал
06:30. Фристайл. Мужчины. Ски-хофпайп. Квалификация
08:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Суперкомбинация. Слалом
08:00. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. 1/8 финала
08:05. Керлинг. Женщины. 12-й тур. Япония – Швейцария
08:05. Керлинг. Женщины. 12-й тур. ОКР - Великобритания
08:05. Керлинг. Женщины. 12-й тур. Дания – Канада
08:05. Керлинг. Женщины. 12-й тур. Южная Корея – Швеция
08:35. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала
08:54. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала
09:10. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. За 3 место
09:20. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Финал
10:30. Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м
12:08. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
13:00. Лыжное двоеборье. Командные состязания. HS-140+ Эстафета 4х5 км
14:05. Керлинг. Мужчины. 1/2 финала
14:05. Керлинг. Мужчины. 1/2 финала
18 февраля
03:30. Фристайл. Женщины. Ски-хофпайп. Финал
05:45. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
06:10. Хоккей. Мужчины. 1/2 финала
08:05. Керлинг. Мужчины. За третье место
08:45. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. 1/8 финала
09:20. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала
09:39. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала
09:55. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. За 3 место
10:05. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Финал
10:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м
11:00. Биатлон. Мужчины. Масс-старт 15 км
12:38. Фигурное катание. Спортивные пары. Краткая программа
14:00. Бобслей. Женщины. Двойки. 1-я попытка
14:05. Керлинг. Женщины. 1/2 финала
14:05. Керлинг. Женщины. 1/2 финала
15:10. Хоккей. Мужчины. 1/2 финала
15:30. Бобслей. Женщины. Двойки. 2-я попытка
19 февраля
03:30. Бобслей. Мужчины. Четверки. 1-я попытка
03:30. Фристайл. Мужчины. Ски-хофпайп. Финал
05:00. Горнолыжный спорт. Командные состязания. 1/8 финала
05:05. Бобслей. Мужчины. Четверки. 2-я попытка
05:47. Горнолыжный спорт. Командные состязания. 1/4 финала
06:14. Горнолыжный спорт. Командные состязания. 1/2 финала
06:37. Горнолыжный спорт. Командные состязания. За третье место
06:46. Горнолыжный спорт. Командные состязания. Финал
08:00. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт 50 км. Классический стиль
08:05. Керлинг. Мужчины. Финал
09:00. Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт. 1/2 финала
09:45. Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт. 1/2 финала
10:30. Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт. Финал
11:00. Биатлон. Женщины. Масс-старт 12,5 км
11:00. Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт. Финал
13:08. Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа
14:00. Бобслей. Женщины. Двойки. 3-я попытка
14:05. Керлинг. Женщины. За третье место
15:10. Хоккей. Мужчины. Матч за 3 место
15:30. Бобслей. Женщины. Двойки. 4-я попытка
20 февраля
03:05. Керлинг. Женщины. Финал
03:30. Бобслей. Мужчины. Четверки. 3-я попытка
05:20. Бобслей. Мужчины. Четверки. 4-я попытка
06:00. Фигурное катание. Гала-выступление
06:10. Хоккей. Мужчины. финал.
08:30. Лыжные гонки. Женщины. Масс-старт 30 км. Классический стиль
Закрытие зимних Олимпийских игр-2022
*жирным шрифтом выделены соревнования, в которых разыгрываются золотые медали
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