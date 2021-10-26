Олимпиада-2022: организаторы презентовали дизайн медалей

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Сегодня, 26 октября, ровно за 100 дней до старта Олимпиады-2022 организаторы представили дизайн медалей, которые будут вручать спортсменам на следующих зимних Играх.



На лицевой стороне медалей – логотип пяти олимпийских колец, вокруг которого полное название Олимпиады-2022 выполнено на английском языке.



В центре задней части медалей - эмблема Олимпиады-2022 и полное название Игр в Пекине на китайском языке. Также она украшена кольцами, на которых расположены 24 точки – это символизирует звездное небо и гармонию между человеком и природой.



Коробки для медалей изготовлены из бамбука. Организаторы уверены, что это подчеркивает особенности китайской культуры и соответствует концепции экологических Олимпийских игр.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.