Олимпиада-2022: организаторы презентовали дизайн медалей
Оргкомитет зимних Олимпийских игр-2022, которые пройдут в Пекине, представил дизайн олимпийских и паралимпийских медалей
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Сегодня, 26 октября, ровно за 100 дней до старта Олимпиады-2022 организаторы представили дизайн медалей, которые будут вручать спортсменам на следующих зимних Играх.
На лицевой стороне медалей – логотип пяти олимпийских колец, вокруг которого полное название Олимпиады-2022 выполнено на английском языке.
В центре задней части медалей - эмблема Олимпиады-2022 и полное название Игр в Пекине на китайском языке. Также она украшена кольцами, на которых расположены 24 точки – это символизирует звездное небо и гармонию между человеком и природой.
Коробки для медалей изготовлены из бамбука. Организаторы уверены, что это подчеркивает особенности китайской культуры и соответствует концепции экологических Олимпийских игр.
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.
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