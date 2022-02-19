Олимпиада-2022: Определился победитель медального зачета Игр в Пекине

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная Норвегии заняла первое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине. На зимних Играх норвежские спортсмены завоевали 35 медалей: 15 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых.

На втором месте медального зачета размещается Германия, имеющая 10 золотых медалей. Немецкие спортсмены примут участие в розыгрыше еще четырех комплектов медалей, но не смогут догнать лидера.

Норвегия уже установила рекорд по количеству завоеванных золотых медалей в течение одних зимних Олимпийских игр.

Сборная Украины в Пекине завоевала одну серебряную медаль, которую ей в лыжной акробатике принес фристайлист Александр Абраменко.

В последний день Игр в Пекине, 20 февраля, будет разыграно пять комплектов медалей. Церемония закрытия Олимпиады-2022 состоится 20 февраля.





Напомним, 16 февраля Александр Абраменко принес сборной Украины в лыжной акробатике первую награду на Олимпийских играх в Пекине.

19 февраля стало известно, что знаменосцем сборной Украины на церемонии закрытия зимних олимпийских игр в Пекине станет биатлонистка Елена Белосюк.

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