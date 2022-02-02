Олимпиада-2022: Определились первые победители и неудачники Игр в Пекине
В среду, 2 февраля, в Пекине прошли первые соревнования зимних Олимпийских игр
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За два дня до официального открытия Олимпиады-2022 первыми в борьбу вступили представители керлинга в соревнованиях смешанных пар.
В стартовых матчах сборная США победила Австралию со счетом 6:5, а Великобритания одолела Швецию – 9:5. Также сегодня встречаются Норвегия – Чехия и Китай – Швейцария.
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Участие в соревнованиях по керлингу в миксте принимают 10 сборных: Австралия, Канада, Китай, Чехия, Великобритания, Италия, Норвегия, Швеция, Швейцария и США. Четыре лучших сборных по итогам группового этапа выйдут в полуфинал.
Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля.
В общей сложности на Олимпиаде-2022 будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.
- 2 февраля стало известно, что, по прогнозам аналитической компании Gracenote, победу в общем медальном зачете зимних Олимпийских игр одержит сборная Норвегии, а Украина не выиграет в Пекине ни одной награды .
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