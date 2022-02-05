Олимпиада-2022: Определилась первая обладательница золота Игр в Пекине
Первое золото Олимпийских игр в Пекине завоевала норвежская лыжница Терезе Йохауг в скиатлоне на 15 км
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Терезе Йохауг выиграла гонку на 15 км, поливную которой участницы преодолевали классическим стилем, а остальную часть – свободным.
Серебро извлекла Наталья Непряева из команды Российского олимпийского комитета, бронзу выиграла австрийка Тереза Штадлобер, отставшая от победительницы более чем на 30 сек.
Лучшей из украинок стала Марина Анцибор, которая финишировала 56-ю.
Лыжные гонки
Женщины
Скиатлон, 15 км (7,5 км классический и 7,5 км свободный стиль)
5 февраля
1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 44.13,7
2. Наталья Непряева (Россия) – отставание +30,2 секунды
3. Тереза Штадлобер (Австрия) +30,5
- Напомним, 5 февраля украинец Евгений Марусяк преодолел квалификацию в соревнованиях по прыжкам на лыжах с обычного трамплина.
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