Олимпиада-2022: Объявлены имена знаменосцев сборной Украины на церемонии открытия Игр в Пекине

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

В пятницу, 4 февраля, на торжественной церемонии открытия флаг Украины будут нести олимпийский чемпион - 2018 по фристайлу в лыжной акробатике Александр Абраменко и серебряный призер юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию в танцах на льду Александра Назарова.

"Это большая честь для меня - нести флаг своей страны, за которую выступаешь, которую прославляешь на всех стартах. Я об этом давно мечтал и рад, что мне поручили такую ответственную миссию. Чувствую гордость и волнение одновременно", - сказал Абраменко.

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"Еще на зимних Играх в Пхенчхане в 2018-м я очень стремилась стать знаменосцем, но понимала, что для меня это дебютные соревнования такого уровня. И потому сейчас я очень счастлива разделить такой торжественный момент со своим коллегой по команде и всей Украиной", - отметила Назарова.

Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля.

Сборная Украины будет представлена 45 спортсменами в 12 дисциплинах.



2 февраля стало известно, что, по прогнозам аналитической компании Gracenote, победу в общем медальном зачете зимних Олимпийских игр одержит сборная Норвегии, а Украина не выиграет в Пекине ни одной награды.

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