Олимпиада-2022: Объявлено имя знаменосца сборной Украины на церемонии закрытия Игр в Пекине
Знаменосцем сборной Украины на церемонии закрытия зимних олимпийских игр в Пекине станет биатлонистка Елена Белосюк
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.
Флаг Украины на параде закрытия понесет олимпийская чемпионка-2014 в эстафете Елена Белосюк.
"Это уже мои четвертые Олимпийские игры и я впервые попадаю на парад закрытия. Очень рада и горда, что имею честь нести флаг Украины. Горжусь этим и хочу поблагодарить всех болельщиков, всех украинцев, которые поддерживали нас до последнего", - сказала Белосюк, которая пропустила все личные гонки в Пекине из-за заболевания коронавирусом и приняла участие только в эстафете, где украинки финишировали седьмыми.
Сборная Украины на Олимпиаде-2022 получила одну серебряную награду, которую в соревнованиях по лыжной акробатике выиграл фристайлист Александр Абраменко.
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Напомним, 16 февраля Александр Абраменко принес сборной Украины в лыжной акробатике первую награду на Олимпийских играх в Пекине.
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