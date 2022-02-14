Олимпиада-2022: Назарова и Никитин провалились в соревнованиях по танцам на льду

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сегодня, 14 февраля, на Олимпийских играх в Пекине разыграли медали в танцах на льду. Победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.



Украинская пара Александра Назарова – Максим Никитин стали 20 и набрали 162,87 баллов. У победителей – 226,98.