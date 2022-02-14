Олимпиада-2022: Назарова и Никитин провалились в соревнованиях по танцам на льду
Украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин заняли 20 место в танцах на льду на Олимпиаде-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 14 февраля, на Олимпийских играх в Пекине разыграли медали в танцах на льду. Победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.
Украинская пара Александра Назарова – Максим Никитин стали 20 и набрали 162,87 баллов. У победителей – 226,98.
- 4 февраля Назарова и Никитин заняли 9 место в танцах на льду на командном турнире .
- Напомним, 13 февраля, по итогам девяти соревновательных дней зимних Игр в Пекине лидерство в общем медальном зачете перехватила Норвегия .
- 14 февраля украинка Ольга Полюк завершила выступления на Олимпийских играх в Пекине.
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