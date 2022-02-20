Олимпиада-2022: Началась церемония закрытия Игр в Пекине

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На параде спортсменов флаг Украины будет нести олимпийская чемпионка-2014 в эстафете биатлонистка Елена Белосюк.

Сборная Украины в Пекине завоевала одну серебряную медаль, которую ей в лыжной акробатике принес фристайлист Александр Абраменко.

Победу в общем медальном зачете одержала Норвегия, выигравшая 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград.





Напомним, 16 февраля Александр Абраменко принес сборной Украины в лыжной акробатике первую награду на Олимпийских играх в Пекине.

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