Олимпиада-2022: Началась церемония закрытия Игр в Пекине
В столице Китая началась торжественная церемония закрытия зимних Олимпийских игр
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На параде спортсменов флаг Украины будет нести олимпийская чемпионка-2014 в эстафете биатлонистка Елена Белосюк.
Сборная Украины в Пекине завоевала одну серебряную медаль, которую ей в лыжной акробатике принес фристайлист Александр Абраменко.
Победу в общем медальном зачете одержала Норвегия, выигравшая 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград.
- Напомним, 16 февраля Александр Абраменко принес сборной Украины в лыжной акробатике первую награду на Олимпийских играх в Пекине.
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