Олимпиада-2022: министр спорта Гутцайт назвал три вида программы, в которых Украина будет претендовать на медали
Министр спорта Вадим Гутцайт заявил, что надежды сборной Украины на удачное выступление на зимних Олимпийских играх в Пекине связаны с фристайлом, биатлоном и скелетоном
Об этом сообщает Tribuna.com .
По его словам, сборная Украины подходит к Олимпиаде-2022 не со слишком оптимистичными результатами, но все же надеется на медали.
"Очень хочется, чтобы мы были с медалями. Или с медалью. Ну кто способен. Да, видим, что не очень удовлетворяют нас результаты сегодня. Но у фристайла есть шансы, да и в биатлоне как всегда – есть моменты, где мы можем рассчитывать на удачное выступление. А может, где-то еще какие-то спортсмены прорвутся – например, Гераскевич в скелетоне. Все может быть", - сказал Гутцайт.
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Он добавил, что от результатов Игр, вероятно, будет зависеть его будущее в должности министра.
"Поэтому волнение, потому что это же Олимпиада, а после нее всегда начинается разбор - кто виноват, почему нет медалей. И всегда нужно найти какого-нибудь чиновника или министра. Поэтому мне хочется, чтобы была медаль, а у меня было больше положительных мотивов дальше работать" , – отметил Гутцайт.
- 2 февраля стало известно, что, по прогнозам аналитической компании Gracenote, победу в общем медальном зачете зимних Олимпийских игр одержит сборная Норвегии, а Украина не выиграет у Пекини никакой награды .
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