Олимпиада-2022: Матчем ОКР-Швейцария открылся мужской хоккейный турнир Игр в Пекине
В стартовом матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр в Пекине команда ОКР победила сборную Швейцарии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Игрой между сборными Олимпийского комитета России и Швейцарии в Пекине открылся мужской хоккейный турнир.
Победу в стартовом матче одержали представители ОКР. Единственную шайбу забросил Антон Слепышев в первом периоде.
Также сегодня на хоккейном турнире Чехия сыграет с Данией.
Сборная России отстранена от участия в Олимпийских играх из-за систематического нарушения антидопинговых правил. На играх в Пекине выступает команда ОКР, россиянам запрещено использовать национальную символику, гимн и флаг.
Хоккей
Мужчины
Группа B
9 февраля
ОКР – Швейцария 1:0
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