Олимпиада-2022: Матчем ОКР-Швейцария открылся мужской хоккейный турнир Игр в Пекине

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Игрой между сборными Олимпийского комитета России и Швейцарии в Пекине открылся мужской хоккейный турнир.

Победу в стартовом матче одержали представители ОКР. Единственную шайбу забросил Антон Слепышев в первом периоде.

Также сегодня на хоккейном турнире Чехия сыграет с Данией.

Сборная России отстранена от участия в Олимпийских играх из-за систематического нарушения антидопинговых правил. На играх в Пекине выступает команда ОКР, россиянам запрещено использовать национальную символику, гимн и флаг.

Хоккей

Мужчины

Группа B



9 февраля

ОКР – Швейцария 1:0

9 февраля стало известно, что у сборной Олимпийского комитета России могут отобрать золото у командных соревнований из-за проблем с допинг-тестом у одного из фигуристов.

Также в среду президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объявила бойкот норвежской прессе после публикации на сайте NRK о допинге в российском спорте.

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