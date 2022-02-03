Олимпиада-2022: Лидер сборной Украины за день до старта на Играх в Пекине заболел коронавирусом
Украинский фигурист Иван Шмуратко сдал положительный тест на COVID-19 за день до старта олимпийского турнира в командных соревнованиях
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.
Из-за подтвержденного положительного теста Ивана Шмуратко не сможет помочь сборной Украины в командных соревнованиях, которые начнутся в Пекине уже 4 февраля. Он был единственным представителем нашей страны в одиночном мужском катании.
Согласно регламенту в соревнованиях допускается участие в трех видах вместо четырех.
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"Пока чувствую опустошение, к сожалению, коронавирус вмешался в мои олимпийские планы. Очень хотел помочь нашей команде и почувствовать эту необычную атмосферу соревнований. Я желаю здоровья и успеха своим друзьям и партнерам по команде, буду держать за них все, что можно держать, пока дистанционно, и жду своего возвращения на олимпийский лед как можно скорее", - сказал Шмуратко.
Он заверил, что чувствует себя хорошо и стремится выступить в индивидуальном турнире, который начнется 8 февраля.
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Напомним, 2 февраля украинская биатлонистка Елена Белосюк сдала положительный тест на коронавирус.
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