Олимпиада-2022: Лидер сборной Украины не выступит на Играх в Пекине в дисциплине, где она претендовала на медали

Об этом заявил тренер сборной Украины Энвер Аблаев, сообщает Общественное: Спорт.

По его словам, Новосад, находившаяся на самоизоляции из-за COVID-19, не смогла получить два подряд негативных теста и пропустит соревнования по лыжной акробатике, в которых сегодня в 13:00 стартует квалификация.

Ранее сборная Украины была вынуждена пропустить командный турнир в миксте из-за положительных тестов на коронавирус Анастасии Новосад, Дмитрия Котовского и Александра Окипнюка.

Новосад в нынешнем сезоне выиграла этап Кубка мира, который состоялся в декабре 2021 года в Руке (Финляндия). Кроме этого, она завоевала две бронзовые награды КС в миксте с Дмитрием Котовским и Александром Абраменко.

Украину в женских соревнованиях по лыжной акробатике будет представлять только Ольга Полюк.

10 февраля стало известно, что сборная Украины не выступит в командных соревнованиях фристайлистов по лыжной акробатике из-за положительных тестов на коронавирус сразу у трех спортсменов.

Олимпийский чемпион Александр Абраменко после недопуска сборной Украины в командные соревнования назвал Игры в Пекине страшным сном .

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