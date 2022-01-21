Олимпиада-2022: кто и в каких видах спорта представит Украину в Пекине
Украину на Олимпиаде-2022 представят 45 спортсменов, соревнующихся в 12 видах спорта
Об этом сообщает НОК Украины.
На Олимпиаде-2022 украинцы будут соревноваться в биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.
Всего в Пекине выступят 45 спортсменов, что на 12 атлетов больше, чем на предыдущих зимних Олимпийских играх-2018.
Впервые в истории зимних Игр Украина будет представлена в соревнованиях смешанных команд по фристайлу (акробатика) и в женском бобслее (монобоб).
В составе команды-2022 четыре олимпийских чемпиона. Это биатлонистки Елена Белосюк (Подгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко и фристайлист Александр Абраменко.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
Весь состав сборной Украины на Олимпиаде-2022:
Биатлон : Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Артем Тищенко, Богдан Цимбал, Юлия Джима, Дарья Блашко, Елена Белосюк (Пидгрушна), Валентина Семеренко, Ирина Петренко.
Лыжные гонки: Алексей Красовский, Руслан Перехода, Марина Анцибор, Валентина Каминская, Юлия Кроль, Виктория Олех, Дарья Рублева.
Лыжное двоеборье : Дмитрий Мазурчук.
Сноубординг: Аннамари Данча.
Прыжки с трамплина: Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк, Антон Корчук.
Фристайл: Александр Абраменко, Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Анастасия Новосад, Ольга Полюк.
Бобслей: Лидия Гунько.
Горнолыжный спорт: Иван Ковбаснюк, Анастасия Шепиленко.
Санный спорт: Антон Дукач, Андрей Лисецкий, Андрей Мандзий, Игорь Стахов, Елена Стецькив, Юлиана Туницкая.
Скелетон: Владислав Гераскевич.
Фигурное катание: Артем Деренский, Максим Никитин, Иван Шмуратко, София Голиченкова, Александра Назарова, Анастасия Шаботова.
Шорт-трек: Олег Гандей, Ульяна Дуброва.
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17 января стало известно, что украинский скелетонист Влад Гераскевич выступит на Олимпиаде-2022 в Пекине.
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