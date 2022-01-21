Олимпиада-2022: кто и в каких видах спорта представит Украину в Пекине

Об этом сообщает НОК Украины.



На Олимпиаде-2022 украинцы будут соревноваться в биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.



Всего в Пекине выступят 45 спортсменов, что на 12 атлетов больше, чем на предыдущих зимних Олимпийских играх-2018.



Впервые в истории зимних Игр Украина будет представлена в соревнованиях смешанных команд по фристайлу (акробатика) и в женском бобслее (монобоб).



В составе команды-2022 четыре олимпийских чемпиона. Это биатлонистки Елена Белосюк (Подгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко и фристайлист Александр Абраменко.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.



Весь состав сборной Украины на Олимпиаде-2022:



Биатлон : Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Артем Тищенко, Богдан Цимбал, Юлия Джима, Дарья Блашко, Елена Белосюк (Пидгрушна), Валентина Семеренко, Ирина Петренко.



Лыжные гонки: Алексей Красовский, Руслан Перехода, Марина Анцибор, Валентина Каминская, Юлия Кроль, Виктория Олех, Дарья Рублева.



Лыжное двоеборье : Дмитрий Мазурчук.



Сноубординг: Аннамари Данча.



Прыжки с трамплина: Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк, Антон Корчук.



Фристайл: Александр Абраменко, Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Анастасия Новосад, Ольга Полюк.



Бобслей: Лидия Гунько.



Горнолыжный спорт: Иван Ковбаснюк, Анастасия Шепиленко.



Санный спорт: Антон Дукач, Андрей Лисецкий, Андрей Мандзий, Игорь Стахов, Елена Стецькив, Юлиана Туницкая.



Скелетон: Владислав Гераскевич.



Фигурное катание: Артем Деренский, Максим Никитин, Иван Шмуратко, София Голиченкова, Александра Назарова, Анастасия Шаботова.



Шорт-трек: Олег Гандей, Ульяна Дуброва.

17 января стало известно, что украинский скелетонист Влад Гераскевич выступит на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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