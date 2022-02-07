Олимпиада-2022: Ковбаснюк показал лучший результат в истории Украины в скоростном спуске

Об этом сообщает iSport.ua.



В Пекине состоялся розыгрыш медалей в скоростном спуске на Олимпиаде-2022. Украинский спортсмен Иван Ковбаснюк стал 33-м в этой дисциплине и отстал от победителя Беата Фойца из Швейцарии на 5.40 секунд.



Результат 28-летнего спортсмена стал лучшим в истории выступления украинских спортсменов в скоростном спуске. В 1998 и 2002 годах финишировать в этой дисциплине удалось Николаю Скрябину, показавшему 49-й и 47-й результат.

7 февраля украинка Анастасия Шепиленко квалифицировалась в финальный заезд женского гигантского слалома на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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