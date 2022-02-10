Олимпиада-2022: Командные соревнования по фристайлу, к которым не допустили Украину, завершились сенсацией
На Олимпийских играх в Пекине в командном соревновании фристайлистов в миксте сборная США неожиданно отобрала золотые награды у Китая
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В финале в миксте американцы Эшли Колдуэлл, Кристофер Лиллис и Джастин Шенефельд набрали 338,34 балла и опередили главных фаворитов соревнований по Китаю. Сю Ментао, Цзя Цзунян и Ци Гуанпу набрали 324,22 балла и завоевали серебро. Бронза добралась до Канады.
Сборная Китая выиграла семь из десяти этапов Кубка мира, проводившихся в миксте. В финал в командных соревнованиях по лыжной акробатике также не пробились действующие чемпионы мира по этой дисциплине из России.
Сборную Украины не допустили к старту, поскольку в преддверии соревнований положительные тесты на COVID-19 сдали Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк и Анастасия Новосад.
Таким образом, в составе сборной Украины осталось только двое здоровых спортсменов - олимпийский чемпион Александр Абраменко и Ольга Полюк. Для участия в командных соревнованиях необходимо было иметь трое фристайлистов.
Украина считалась в миксте одним из претендентов на медали. В нынешнем сезоне Абраменко, Котовский и Новосад дважды добывали бронзу на этапах Кубка мира.
Фристайл
Лыжная акробатика
Командные состязания. Микст
США – 338,34 балла
Китай – 324,22
Канада – 290,98
- 10 февраля стало известно, что сборная Украины не выступит в командных соревнованиях фристайлистов по лыжной акробатике из-за положительных тестов на коронавирус сразу у трех спортсменов.
- Олимпийский чемпион Александр Абраменко после недопуска сборной Украины в командные соревнования назвал Игры в Пекине страшным сном .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.76
Покупка 27.76Продажа 28.03
-
EUR
Покупка 31.68Продажа 32.09
- Актуальное
- Важное