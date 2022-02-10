Олимпиада-2022: Командные соревнования по фристайлу, к которым не допустили Украину, завершились сенсацией

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В финале в миксте американцы Эшли Колдуэлл, Кристофер Лиллис и Джастин Шенефельд набрали 338,34 балла и опередили главных фаворитов соревнований по Китаю. Сю Ментао, Цзя Цзунян и Ци Гуанпу набрали 324,22 балла и завоевали серебро. Бронза добралась до Канады.

Сборная Китая выиграла семь из десяти этапов Кубка мира, проводившихся в миксте. В финал в командных соревнованиях по лыжной акробатике также не пробились действующие чемпионы мира по этой дисциплине из России.

Сборную Украины не допустили к старту, поскольку в преддверии соревнований положительные тесты на COVID-19 сдали Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк и Анастасия Новосад.

Таким образом, в составе сборной Украины осталось только двое здоровых спортсменов - олимпийский чемпион Александр Абраменко и Ольга Полюк. Для участия в командных соревнованиях необходимо было иметь трое фристайлистов.

Украина считалась в миксте одним из претендентов на медали. В нынешнем сезоне Абраменко, Котовский и Новосад дважды добывали бронзу на этапах Кубка мира.

Фристайл

Лыжная акробатика

Командные состязания. Микст

США – 338,34 балла

Китай – 324,22

Канада – 290,98

10 февраля стало известно, что сборная Украины не выступит в командных соревнованиях фристайлистов по лыжной акробатике из-за положительных тестов на коронавирус сразу у трех спортсменов.

Олимпийский чемпион Александр Абраменко после недопуска сборной Украины в командные соревнования назвал Игры в Пекине страшным сном .

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