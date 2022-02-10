Олимпиада-2022: Колбаснюк повторил историческое достижение Украины в горных лыжах

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В комбинации Иван Ковбаснюк в скоростном спуске показал результат 1 мин 49,13 сек и стал 21-м. В слаломе он преодолел трассу за 55,30 сек и поднялся на 14 позицию.

До финиша добралось только 17 горнолыжников, из 24-х. Еще трое участников сошли в скоростном спуске.

Золото завоевал австриец Иоганнес Штрольц, которому украинец проиграл 13 сек.

Таким образом, Иван Ковбаснюк стал вторым украинским горнолыжником, который попал в топ-15 на Олимпийских играх. В 1998 году на Олимпиаде в Нагано Николай Скрябин стал в комбинации 12-м.

Горные лыжи

Мужчины. Комбинация

10 февраля

1. Йоханнес Штрольц (Австрия) – 2.31.43

2. Александер Омодт Кильде (Норвегия) – отставание 0,59

3. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 0,68

... 14. Иван Ковбаснюк (Украина) – 13.00

10 февраля стало известно, что сборная Украины не выступит в командных соревнованиях фристайлистов по лыжной акробатике из-за положительных тестов на коронавирус сразу у трех спортсменов.

Олимпийский чемпион Александр Абраменко после недопуска сборной Украины в командные соревнования назвал Игры в Пекине страшным сном .

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