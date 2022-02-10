Олимпиада-2022: Колбаснюк повторил историческое достижение Украины в горных лыжах
Иван Ковбаснюк стал вторым украинским горнолыжником, попавшим в топ-15 на Олимпийских играх
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В комбинации Иван Ковбаснюк в скоростном спуске показал результат 1 мин 49,13 сек и стал 21-м. В слаломе он преодолел трассу за 55,30 сек и поднялся на 14 позицию.
До финиша добралось только 17 горнолыжников, из 24-х. Еще трое участников сошли в скоростном спуске.
Золото завоевал австриец Иоганнес Штрольц, которому украинец проиграл 13 сек.
Таким образом, Иван Ковбаснюк стал вторым украинским горнолыжником, который попал в топ-15 на Олимпийских играх. В 1998 году на Олимпиаде в Нагано Николай Скрябин стал в комбинации 12-м.
Горные лыжи
Мужчины. Комбинация
10 февраля
1. Йоханнес Штрольц (Австрия) – 2.31.43
2. Александер Омодт Кильде (Норвегия) – отставание 0,59
3. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 0,68
... 14. Иван Ковбаснюк (Украина) – 13.00
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