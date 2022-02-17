Олимпиада-2022: Канада победила в финале хоккейного турнира Игр в Пекине

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В финальной игре Канада обыграла США со счетом 3:2. У победительниц дубль сделала Мари-Филипп Пулен, еще одна шайба на счету Сары Нурс. В США отличились Хиллари Найт и Аманда Кессел.

Пулен забрасывала шайбы в четырех финалах Олимпиад. Ранее она также забивала на Играх в Ванкувере, Сочи и Пхенчхане.

В мужском хоккее ни один игрок не забивал в четырех финалах Олимпиад.

Мари-Филипп Пулен была флагоносцем сборной Канады на церемонии открытия Олимпиады-2022.

Хоккей

Женщины. Финал

17 февраля

Канада – США 3:2

Напомним, 16 февраля Александр Абраменко принес сборной Украины в лыжной акробатике первую награду на Олимпийских играх в Пекине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb