Олимпиада-2022: Канада победила в финале хоккейного турнира Игр в Пекине
Женская сборная Канады победила США в финале хоккейного турнира Олимпийских игр в Пекине
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В финальной игре Канада обыграла США со счетом 3:2. У победительниц дубль сделала Мари-Филипп Пулен, еще одна шайба на счету Сары Нурс. В США отличились Хиллари Найт и Аманда Кессел.
Пулен забрасывала шайбы в четырех финалах Олимпиад. Ранее она также забивала на Играх в Ванкувере, Сочи и Пхенчхане.
В мужском хоккее ни один игрок не забивал в четырех финалах Олимпиад.
Мари-Филипп Пулен была флагоносцем сборной Канады на церемонии открытия Олимпиады-2022.
Хоккей
Женщины. Финал
17 февраля
Канада – США 3:2
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Напомним, 16 февраля Александр Абраменко принес сборной Украины в лыжной акробатике первую награду на Олимпийских играх в Пекине.
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