Олимпиада-2022: Как выглядит медальный зачет после серебра украинца Абраменко

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Александр Абраменко выиграл серебро в лыжной акробатике и принес Украине первую награду в Пекине. Благодаря этой медали наша олимпийская сборная оказалась на 23-й позиции в общем зачете, которую она делит с Испанией.

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Лидирует Норвегия, у которой 13 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей. Вторая – Германия (10-6-4), третьи – США (8-7-4).

Напомним, 16 февраля Александр Абраменко принес сборной Украины в лыжной акробатике первую награду на Олимпийских играх в Пекине.

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