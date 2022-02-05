Олимпиада-2022: Как выглядит медальный зачет после первого дня Игр в Пекине
После первого дня зимних Олимпийских игр в Пекине лидерство в общем медальном зачете захватила сборная Норвегии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После первого соревновательного дня Олимпиады-2022 у Норвегии две золотые медали. Их скандинавам принесли лыжница Терезе Йохауг в скиатлоне на 15 км и биатлонная сборная в смешанной эстафете 4х6 км.
Словения с золотом и бронзой - вторая. Третье место делят Нидерланды, Швеция и Китай, имеющие по одной золотой награде.
Сборная Украины пока никакой медали на Играх в Пекине не завоевала.
- Напомним, 5 февраля первое золото Олимпийских игр в Пекине завоевала норвежская лыжница Терезе Йохауг в скиатлоне на 15 км.
- Также в субботу украинец Евгений Марусяк преодолел квалификацию в соревнованиях по прыжкам на лыжах с обычного трамплина.
- Кроме этого, в первый день Игр-2022 сборная Украины по биатлону неудачно выступила в смешанной эстафете и заняла 13-е место.
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