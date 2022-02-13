Олимпиада-2022: Как выглядит медальный зачет после 9-го дня Игр в Пекине

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Норвегия завоевала на Олимпиаде-2022 9 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых наград. У Германии 8 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медаль. У США 6 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая награда.

Сборная Украины пока не выиграла в Пекине ни одной медали.

Напомним, 12 февраля олимпийская сборная Украины, выступающая на зимних Играх в Пекине, на фоне угрозы широкомасштабной российской агрессии обнародовала заявление с призывом к миру.

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