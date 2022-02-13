Олимпиада-2022: Как выглядит медальный зачет после 9-го дня Игр в Пекине
По итогам девяти соревновательных дней зимних Игр в Пекине лидерство в общем медальном зачете перехватила Норвегия
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Норвегия завоевала на Олимпиаде-2022 9 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых наград. У Германии 8 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медаль. У США 6 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая награда.
Сборная Украины пока не выиграла в Пекине ни одной медали.
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Напомним, 12 февраля олимпийская сборная Украины, выступающая на зимних Играх в Пекине, на фоне угрозы широкомасштабной российской агрессии обнародовала заявление с призывом к миру.
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