Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт Олимпиада-2022: Как выглядит медальный зачет после 9-го дня Игр в Пекине

Олимпиада-2022: Как выглядит медальный зачет после 9-го дня Игр в Пекине

13 февраля, 2022 воскресенье
18:52
Спорт

По итогам девяти соревновательных дней зимних Игр в Пекине лидерство в общем медальном зачете перехватила Норвегия

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Норвегия завоевала на Олимпиаде-2022 9 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых наград. У Германии 8 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медаль. У США 6 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая награда.

Сборная Украины пока не выиграла в Пекине ни одной медали.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Пекин-2022
Читайте также:
Олександр Марцинюк (Почаїв)
12 февраля, 2022 суббота
Скандальный священник из Почаева будет автобусами везти людей в Киев, - СМИ
Джон Гербст
title.author Наталья Чурикова
12 февраля, 2022 суббота
Бывший посол Гербст: "Не спрашивайте, что Путин может нам сделать, спросите, что мы можем сделать Путину"
Роман Костенко
11 февраля, 2022 пятница
Мы готовы сражаться, но нужно, чтобы НАТО закрыло небо и дежурило в море, – нардеп Костенко
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.91
    Покупка 27.91
    Продажа 28.31
  • EUR
    Покупка 31.74
    Продажа 32.31
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
13 февраля
18:26
Эксклюзив
Алина Паш
"Евровидение" на разрыв. Как победа русофилки Алины Паш оголила все раны шоубиза и общества
18:25
Белорусам-мужчинам ограничили въезд в Украину, - СМИ
18:10
Петр Порошенко
Сегодняшнюю встречу с силовиками в Раде отменил Стефанчук по указанию Зеленского, - Порошенко
17:51
Погрузка в Шяуляе
Из Литвы в Украину прибыли "стингеры" и бронежилеты
17:30
В Днепре напали с ножом на съемочную группу журналиста Михаила Ткача
17:07
Швейцарцы голосуют на референдуме по вопросам СМИ, опытов на животных, рекламы табака и налогов
16:15
Обновлено
Boeing C17A Globemaster III
Уже вторая "птица" из Литвы села в Борисполе. Ночью разгрузили еще две с патронами от США
15:47
Нардепам-"слугам" приказано не выезжать из Украины. А тем, кто за границей, вернуться к понедельнику
15:21
Эксклюзив
В столичном Протасовом Яру два автомобиля "встретились" со столбами. На одном и том же месте
15:04
Обновлено
Олимпиада-2022: Все результаты украинцев в 9-й день Игр в Пекине
14:48
Эксклюзив
путин шойгу автомат
Сомневаюсь, что Путин начнет войну против Украины, - аналитик Джеймс Шерр
14:42
Зеленский
Украинцы обеспокоены, справится ли их комик, ставший президентом, с военной угрозой – CNN
14:28
Весна явно заигрывает с нами: Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на День влюбленных
13:55
Верховная рада
Встречу с силовиками и главами фракций отменили, введение военного положения не обсуждали, - нардеп Железняк
13:24
Небо над Украиной остается открытым, - Министерство инфраструктуры
13:07
Германия продолжает поставлять в Россию товары двойного назначения, - Welt am Sonntag
12:47
В МИД отреагировали на запрет самолету SkyUp пересечь воздушное пространство Украины
12:05
Виталий Кличко
Мы готовы к худшему: Кличко призвал мир поддержать Украину
11:47
Порошенко
Все органы власти должны действовать так, чтобы каждый украинец знал, что ему делать, - Порошенко
11:40
Олимпиада-2022: Украинская биатлонистка Джима не воспользовалась еще одним шансом на награды на Играх в Пекине
11:08
самолет
Скорее всего, с понедельника авиасообщение с Украиной будет прекращено, - Гончаренко
10:47
В Киеве авто вылетело на обочину и снесло несколько киосков
10:36
Олимпиада-2022: Лидер сборной Украины не выступит на Играх в Пекине в дисциплине, где она претендовала на медали
10:11
Власть снова вмешалась в Евровидение, конкурс должен быть проведен еще раз, - Княжицкий
09:47
подводная лодка
Пентагон ответил на обвинения России в нарушении территориальных вод подводной лодкой
09:28
В Станице Луганской произошел взрыв в кафе, пострадали 12 человек
09:00
Роман Шеремета
Российская информационная война оказывает колоссальное негативное влияние на Украину, – ректор Американского университета в Киеве
08:46
Украинские олимпийцы обнародовали совместное заявление на фоне угрозы нового российского вторжения
08:26
корона
В Украине за сутки зафиксировано 24 518 новых случаев COVID-19
08:08
Энтони Блинкен
Блинкен предупредил о провокации, которую Россия готовит для оправдания военных действий
07:41
"Челси" победил "Палмейрас" в финале клубного чемпионата мира
07:20
ООС ВСУ
Сутки на фронте: российские окупанты 4 раза нарушили режим "тишины"
07:07
В Киеве из-за гололеда Hyundai вылетел с дороги и протаранил припаркованные автомобили
02:48
Путин недоволен последним разговором с Байденом
02:34
Повторяется 2014 год. Вблизи российского Белгорода концентрируются десятки ударных вертолетов
01:57
"Требуем дисквалифицировать!" Как соцсети отреагировали на то, что Украину на "Евровидении-2022" будет представлять Алина Паш
00:58
"Вы готовы разбираться в судебном порядке?" Группа Kalush заявляет о фальсификации подсчета голосов в пользу Алины Паш
2022, суббота
12 февраля
23:11
Эксклюзив
На пороге большой войны: удастся ли Путину совершить блицкриг против Украины? - расследование журналистов телеканала "Еспресо"
22:58
Нафтали Бенет
Каждый третий гражданин Израиля в Украине соглашается с эвакуацией. ЦАГАЛ и авиакомпании готовят самолеты
22:32
От Украины на "Евровидение-2022" поедет Алина Паш
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV