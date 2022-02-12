Олимпиада-2022: Как выглядит медальный зачет после 8-го дня Игр в Пекине
Сборная Германии сохранила лидерство в общем медальном зачете зимних Олимпийских игр в Пекине
Об этом сообщает Еспресо.TV.
У Германии 8 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая награда. Норвегия получила 8 золотых 3 серебряных и 6 бронзовых медалей. В активе США 5 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая награда.
Украина на Олимпиаде-2022 пока не выиграла медали.
- Напомним, 12 февраля украинские биатлонисты Дмитрий Пидручный и Артем Прима финишировали в топ-15 в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Пекине.
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