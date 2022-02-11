Олимпиада-2022: Как выглядит медальный зачет после 7-го дня Игр в Пекине

Об этом сообщает Еспресо.TV.

У сборной Германии 7 золотых и 4 серебряных награды. Вторую позицию с 6 золотыми медалями, 3 серебрами и 5 бронзами занимает Норвегия.



Третье место у Нидерландов, у которых пять золотых, четыре серебряных и 1 бронзовая награды. В топ-10 также входят Швеция, Австрия, США, Китай, ОКР, Италия и Япония.



Сборная Украины пока не завоевала на Олимпиаде-2022 ни одной награды.





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