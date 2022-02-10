Олимпиада-2022: Как выглядит медальный зачет после 6-го дня Игр в Пекине
По итогам шестого соревновательного дня зимних Олимпийских игр в Пекине лидерство в общем медальном зачете завоевала сборная Германии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
У сборной Германии 6 золотых и 3 серебряных награды. Вторую позицию с 5 золотыми медалями, 3 серебрами и 4 бронзами занимает Норвегия.
Третье место в Австрии, у которой четыре золотых, пять серебряных и четыре бронзовых награды. В топ-10 также входят США, Нидерланды, Швеция, Китай, Италия, ОКР и Словения.
Сборная Украины пока не завоевала на Олимпиаде-2022 ни одной награды.
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