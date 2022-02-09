Олимпиада-2022: Как выглядит медальный зачет после 5-го дня Игр в Пекине
По итогам пятого соревновательного дня зимних Олимпийских игр в Пекине лидерство в общем медальном зачете завоевала сборная Германии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
У сборной Германии 5 золотых и 3 серебряных награды. Вторую позицию с 4 золотыми медалями, 2 серебряными и 4 бронзовыми занимает Норвегия.
Третье место у Швеции, у которой четыре золотых, одна серебряная и две бронзовые награды. В топ-10 входят также Нидерланды, Китай, Италия, ОКР, Австрия, Словения и США.
Сборная Украины пока не завоевала на Олимпиаде-2022 ни одной награды.
- 9 февраля стало известно, что у сборной Олимпийского комитета России могут отобрать золото в командных соревнованиях из-за проблем с допинг-тестом у одного из фигуристов.
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