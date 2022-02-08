Олимпиада-2022: Как выглядит медальный зачет после 4-го дня Игр в Пекине
По итогам четвертого соревновательного дня зимних Олимпийских игр в Пекине лидерство в общем медальном зачете сохраняет сборная Швеции
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В сборной Швеции четыре золотых награды. Вторую позицию с тремя золотыми медалями, тремя серебрами и одной бронзой занимают Нидерланды.
Третье место делят на Китай и Германия. У них по три золотых награды и два серебра. В топ-10 также входят Норвегия, Италия, ОКР, Австрия, Словения и Франция.
Сборная Украины пока не завоевала на Олимпиаде-2022 ни одной награды.
- Напомним, 8 февраля в индивидуальной гонке на 20 км на Олимпийских играх в Пекине лучшим из украинских биатлонистов стал Дмитрий Пидручный, финишировавший 18-м.
- Также во вторник украинка Аннамари Данча не смогла преодолеть квалификацию в параллельном гигантском слаломе.
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