Олимпиада-2022: Как выглядит медальный зачет после 4-го дня Игр в Пекине

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В сборной Швеции четыре золотых награды. Вторую позицию с тремя золотыми медалями, тремя серебрами и одной бронзой занимают Нидерланды.



Третье место делят на Китай и Германия. У них по три золотых награды и два серебра. В топ-10 также входят Норвегия, Италия, ОКР, Австрия, Словения и Франция.



Сборная Украины пока не завоевала на Олимпиаде-2022 ни одной награды.





Напомним, 8 февраля в индивидуальной гонке на 20 км на Олимпийских играх в Пекине лучшим из украинских биатлонистов стал Дмитрий Пидручный, финишировавший 18-м.

Также во вторник украинка Аннамари Данча не смогла преодолеть квалификацию в параллельном гигантском слаломе.

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