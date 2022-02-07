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Главная Спорт Олимпиада-2022: Как выглядит медальный зачет после 3-го дня Игр в Пекине

Олимпиада-2022: Как выглядит медальный зачет после 3-го дня Игр в Пекине

7 февраля, 2022 понедельник
17:15
Спорт

По итогам третьего соревновательного дня зимних Олимпийских игр в Пекине лидерство в общем медальном зачете занимает сборная Швеции

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В сборной Швеции три золотых награды. Вторую позицию с двумя золотыми медалями, тремя серебром и двумя бронзами занимает команда Олимпийского комитета России.

Сборная Украины пока не завоевала на Олимпиаде-2022 ни одной награды.

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турнирная таблица
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