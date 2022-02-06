Олимпиада-2022: Как выглядит медальный зачет после 2-го дня Игр в Пекине
По итогам второго соревновательного дня зимних Олимпийских игр в Пекине лидерство в общем медальном зачете сохранила сборная Норвегии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
У сборной Норвегии две золотые и одна бронзовая награда. Второй, с двумя золотыми медалями, идет Швеция. Третью позицию, с одним золотом и двумя серебрами и бронзами, занимает команда Олимпийского комитета России.
Сборная Украины пока не завоевала на Олимпиаде-2022 ни одной награды.
- Напомним, 6 февраля сборная Украины заняла десятое место на Олимпийских играх в Пекине в командном турнире по фигурному катанию.
- Также в воскресенье украинские лыжники Алексей Красовский и Руслан Перехода досрочно прекратили борьбу в скиатлоне из-за отставания от лидера на круг.
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