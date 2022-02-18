Олимпиада-2022: Как выглядит медальный зачет после 14-го дня Игр в Пекине

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Норвегия завоевала на Олимпиаде-2022 15 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых наград. Германия имеет 10 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей. В США 8 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых наград.

В топ-10 также входят Китай, Нидерланды, Швеция, Австрия, Швейцария, ДКР и Франция.



Сборная Украины получила на Олимпиаде-2022 только одну награду и занимает 23-ю позицию. Серебро для нашей страны принес фристайлист Александр Абраменко.