Олимпиада-2022: Как выглядит медальный зачет после 13-го дня Игр в Пекине

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Норвегия завоевала на Олимпиаде-2022 14 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград. Германия имеет 10 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей. У США 8 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых наград.

В топ-10 также входят Швеция, Китай, Австрия, Нидерланды, Швейцария, ОКР и Франция.



Сборная Украины получила на Олимпиаде-2022 только одну награду и занимает 23-ю позицию. Серебро для нашей страны принес фристайлист Александр Абраменко.





Напомним, 16 февраля Александр Абраменко принес сборной Украины в лыжной акробатике первую награду на Олимпийских играх в Пекине.

Благодаря этому Александр Абраменко стал самым титулованным украинским олимпийцем в зимних видах спорта.

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