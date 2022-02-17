Олимпиада-2022: Как выглядит медальный зачет после 13-го дня Игр в Пекине
По итогам тринадцати соревновательных дней зимних Игр в Пекине лидерство в общем медальном зачете сохраняет Норвегия
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Норвегия завоевала на Олимпиаде-2022 14 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград. Германия имеет 10 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей. У США 8 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых наград.
В топ-10 также входят Швеция, Китай, Австрия, Нидерланды, Швейцария, ОКР и Франция.
Сборная Украины получила на Олимпиаде-2022 только одну награду и занимает 23-ю позицию. Серебро для нашей страны принес фристайлист Александр Абраменко.
- Напомним, 16 февраля Александр Абраменко принес сборной Украины в лыжной акробатике первую награду на Олимпийских играх в Пекине.
- Благодаря этому Александр Абраменко стал самым титулованным украинским олимпийцем в зимних видах спорта.
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