Олимпиада-2022: Как выглядит медальный зачет после 11-го дня Игр в Пекине

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Норвегия завоевала на Олимпиаде-2022 12 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых наград. У Германии 9 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали. У США 7 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых награды.

В топ-10 также входят Австрия, Нидерланды, Китай, Швеция, Швейцария, ДКР и Франция.



Сборная Украины пока не завоевала на Олимпиаде-2022 ни одной награды.





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