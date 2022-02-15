Олимпиада-2022: Как выглядит медальный зачет после 11-го дня Игр в Пекине
По итогам одиннадцати соревновательных дней зимних Игр в Пекине лидерство в общем медальном зачете сохраняет Норвегия
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Норвегия завоевала на Олимпиаде-2022 12 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых наград. У Германии 9 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали. У США 7 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых награды.
В топ-10 также входят Австрия, Нидерланды, Китай, Швеция, Швейцария, ДКР и Франция.
Сборная Украины пока не завоевала на Олимпиаде-2022 ни одной награды.
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