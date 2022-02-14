Олимпиада-2022: Как выглядит медальный зачет после 10-го дня Игр в Пекине
По итогам десяти соревновательных дней зимних Игр в Пекине лидерство в общем медальном зачете сохраняет Норвегия.
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Норвегия завоевала на Олимпиаде-2022 9 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых наград. Германия имеет 8 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль. В США 7 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые награды.
В топ-10 входят также Нидерланды, Австрия, Швеция, Китай, ОКР, Франция и Швейцария.
Сборная Украины пока не завоевала на Олимпиаде-2022 ни одной награды.
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