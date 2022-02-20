Олимпиада-2022: Как выглядит итоговый медальный зачет Игр в Пекине

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Норвегия завоевала 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград. Второй стала Германия (12-10-5), третьей - Китай (9-4-2).

Норвегия установила рекорд по количеству завоеванных золотых медалей в течение одних зимних Олимпийских игр.

Сборная Украины в Пекине завоевала одну серебряную медаль, которую ей в лыжной акробатике принес фристайлист Александр Абраменко.





Напомним, 16 февраля Александр Абраменко принес сборной Украины в лыжной акробатике первую награду на Олимпийских играх в Пекине.

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